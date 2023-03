Pamiątka średniowiecznego pielgrzyma odkryta podczas remontu ulicy

- Pierwszy sygnał był mocny, ale nie do końca wyraźny. Postanowiłem wykopać saperką, to co było ukryte w gruncie. Moim oczom najpierw ukazała się zardzewiała blacha, będąca częścią metalowej skrzyni. Chwilę później odsłoniłem muszlę. Zdziwiło mnie, co muszla o takim kształcie robi w czarnej ziemi. Co prawda Kamień leży nad morzem, ale u nas takie nie występują. O swoim znalezisku poinformowałem archeologa, który po oględzinach wstępnych stwierdził, że mamy do czynienia z muszlą św. Jakuba - mówi odkrywca artefaktu, Adrian Jacuniak ze Stowarzyszenia im. św. Korduli w Kamieniu Pomorskim.