Protestowali podczas wizyty Kaczyńskiego, policja użyła gazu. Jest decyzja prokuratury w sprawie śledztwa

Oburzony, ale nie zaskoczony

Gazem w protestujących

Na nagraniach widać między innymi, jak dwóch mężczyzn stoi bezpośrednio przed policjantami - jeden z tych mężczyzn kłóci się z nimi, zwracając się do zamaskowanego policjanta w ciemnych okularach przeciwsłonecznych. Mężczyzna używa wulgaryzmów. Funkcjonariusz odpycha go i towarzyszącego mu drugiego mężczyznę, po czym używa wobec tłumu gazu łzawiącego. Już po użyciu gazu przez policjanta słychać komunikat wypowiedziany przez jednego z funkcjonariuszy: "Wykonywać polecenia, bo użyjemy środków przymusu".

"Wyglądało to dramatycznie"

- Moim zdaniem to wyglądało bardzo źle, a nawet dramatycznie niezgodnie z przepisami – ocenił Kładoczny. - Nie mieliśmy do czynienia z agresją, poza agresją słowną oczywiście, ze strony ludzi przeciwko funkcjonariuszom. Nie wyglądało nawet na to, żeby miało dojść do jakichś rękoczynów. Przeciwnie, jak widać z materiału TVN24, to policjanci odpychali. Niewykonanie natychmiast polecenia spowodowało, jak widzieliśmy, uderzenie gazem pieprzowym. Zupełnie niepotrzebne. Policjanci muszą być przygotowani na to, że nie wszyscy ich lubią – oceniał.