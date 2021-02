Auto wpadło do wody, w środku ciała. "Kobieta, mężczyzna, dwoje dzieci i pies"

Samochód osobowy wpadł w niedzielę do Dziwny w Dziwnowie (Zachodniopomorskie). Strażacy i nurkowie wydobyli auto z wody. W środku znajdowały się ciała czterech osób. - Kobieta, mężczyzna, dwoje dzieci i pies. Czynności prowadzi teraz prokuratura - przekazała Katarzyna Jasion z policji w Kamieniu Pomorskim.

Jak poinformowała oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim starsza posterunkowa Katarzyna Jasion, w niedzielę tuż po południu w miejscowości Dziwnów do wody wpadł samochód osobowy.

Samochód wpadł do Dziwny w Dziwnowie. Strażacy i nurkowie wydobyli auto | PAP/Marcin Bielecki

Samochód wpadł do Dziwny | TVN24

Policja: w aucie były cztery osoby i pies

Służby długo szukały samochodu. Do wody wprowadzono specjalne sonary, żeby łatwiej było go zlokalizować. Po godz. 14 udało się go odnaleźć. Leżał na dnie 10 metrów od brzegu na głębokości siedmiu metrów. Z wody auto wyciągnął dźwig.