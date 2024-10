Kardynał Nycz o związkach partnerskich. Rzecznik archidiecezji wyjaśnia

W środę w Polsat News metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz był pytany, czy Kościół poprze projekt o związkach partnerskich przygotowany przez ministrę do spraw równości Katarzynę Kotulę. - Myślę, że Kościół najwyżej wyrazi w jakimś sensie swoją opinię. Natomiast nie będzie się wtrącał, przypuszczam, w prace legislacyjne w parlamencie, od tego są politycy różnych opcji. Myślę, że temperatura dyskusji w Sejmie pokazuje, że problem nie jest taki łatwy - stwierdził. Zaapelował, by w związku z tym rozdzielić to, "co należy do warstwy legislacyjnej" od tego, "co należy do warstwy moralnej Kościoła".