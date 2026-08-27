Nagrania, które "mogą rozbić całą prawicę w Polsce"

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Prawo i Sprawiedliwość szukało w Zondacrypto finansowego wsparcia dla kampanii w 2027 roku - ocenił europoseł KO Dariusz Joński w "Newsie Michalskiego". Według Jońskiego, prezes giełdy Przemysław Kral posiada również nagrania dokumentujące swoje relacje z posłami prawicy. - Możemy być świadkami tego, że on dokładnie pokaże opinii publicznej, jak ten cały mechanizm był skonstruowany - powiedział.Artykuł dostępny w subskrypcji