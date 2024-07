Zestrzeliwanie rakiet nad Ukrainą? "Technicznie można zacząć nawet dzisiaj"

Zestrzeliwanie rakiet lecących nad Ukrainą w stronę Polski technicznie jest możliwe nawet dzisiaj. To nie jest żaden problem zbudować taką barierę - powiedział w TVN24 Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych, ekspert fundacji Stratpoints. - Pytanie, czy jest polityczna zgoda na kolejny krok, w którym NATO już bezpośrednio angażuje się w konflikt - zaznaczył.

Generał Drewniak: Technicznie możliwe nawet dzisiaj. Pytanie, czy będzie polityczna zgoda

Taki pomysł oceniał generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych, ekspert fundacji Stratpoints. - To po pierwsze jest decyzja polityczna, bo technicznie to jest wykonalne nawet dzisiaj dla sił powietrznych krajów NATO, które by bazowały na przykład w Polsce, czy w paru innych krajach, które graniczą z Ukrainą bezpośrednio. Nie jest problemem ustawienie takiej zapory na odległości 80-100 kilometrów od granicy państwa - wyjaśniał.