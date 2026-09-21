Wypadek pracownika MSZ w Lublanie. Komunikat rzecznika resortu
O wypadku w stolicy Słowenii rzecznik MSZ poinformował w poniedziałek. "Nasz kolega z MSZ uległ w Lublanie poważnemu wypadkowi. W tej chwili najważniejsze jest jego zdrowie i spokój jego najbliższych" - napisał Maciej Wewiór. "Proszę o uszanowanie ich prywatności. Nie dokładajmy rodzinie stresu wymyślaniem sensacyjnych historii i powielaniem fejków" - dodał.
MSZ o wypadku pracownika i nieprawdziwych informacjach
"Dla uporządkowania faktów: to był wypadek. Doszło do niego podczas prywatnego pobytu. Nasz kolega zatrzymał się na weekend w mieszkaniu pracownika ambasady" - przekazał Wewiór. "Nie jest szefem Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego, lecz pracownikiem jednego z jego wydziałów. Nie przewoził ani nie miał przy sobie żadnych tajnych dokumentów" - zaznaczył Wewiór.
Dodał, że "nieprawdziwa jest również informacja, jakoby wypadł z okna".
"Jesteśmy w stałym kontakcie z placówką oraz szpitalem, w którym przebywa nasz kolega" - napisał rzecznik resortu polskiej dyplomacji.
W ostatnich dniach media informowały, że Naczelnik Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego MSZ w ciężkim stanie trafił do szpitala w Lublanie po tym, jak wypadł z okna pokoju gościnnego przy polskiej ambasadzie.