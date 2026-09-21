Polska Wypadek pracownika MSZ w Lublanie. Komunikat rzecznika resortu Oprac. Justyna Sochacka |

Lublana w Słowenii (wideo archiwalne) Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Mateusz Szymański/Shutterstock

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O wypadku w stolicy Słowenii rzecznik MSZ poinformował w poniedziałek. "Nasz kolega z MSZ uległ w Lublanie poważnemu wypadkowi. W tej chwili najważniejsze jest jego zdrowie i spokój jego najbliższych" - napisał Maciej Wewiór. "Proszę o uszanowanie ich prywatności. Nie dokładajmy rodzinie stresu wymyślaniem sensacyjnych historii i powielaniem fejków" - dodał.

MSZ o wypadku pracownika i nieprawdziwych informacjach

"Dla uporządkowania faktów: to był wypadek. Doszło do niego podczas prywatnego pobytu. Nasz kolega zatrzymał się na weekend w mieszkaniu pracownika ambasady" - przekazał Wewiór. "Nie jest szefem Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego, lecz pracownikiem jednego z jego wydziałów. Nie przewoził ani nie miał przy sobie żadnych tajnych dokumentów" - zaznaczył Wewiór.

Dodał, że "nieprawdziwa jest również informacja, jakoby wypadł z okna".

"Jesteśmy w stałym kontakcie z placówką oraz szpitalem, w którym przebywa nasz kolega" - napisał rzecznik resortu polskiej dyplomacji.

Nasz kolega z @MSZ_RP uległ w Lublanie poważnemu wypadkowi. W tej chwili najważniejsze jest jego zdrowie i spokój jego najbliższych. ❤️‍🩹 Proszę o uszanowanie ich prywatności. Nie dokładajmy rodzinie stresu wymyślaniem sensacyjnych historii i powielaniem fejków.

Dla uporządkowania… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) September 21, 2026 Rozwiń

W ostatnich dniach media informowały, że Naczelnik Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego MSZ w ciężkim stanie trafił do szpitala w Lublanie po tym, jak wypadł z okna pokoju gościnnego przy polskiej ambasadzie.