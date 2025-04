Rafał Trzaskowski ruszył z nową akcją

Rafał Trzaskowski zapowiedział rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji "Obywatele Naprzód" Źródło: Zdjęcia organizatora

Zaczynamy kolejną ogólnopolską akcję "Obywatele Naprzód" - ogłosił w niedzielę kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Jeden z liderów inicjatywy senator Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że "to nie jest normalny element kampanii wyborczej - to jest ruch obywateli, którzy upominają się o wartości". W ramach akcji politycy będą spotykać się z mieszkańcami w całej Polsce.

W niedzielę Rafał Trzaskowski spotkał się w ramach kampanii wyborczej z mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej. Na początku swojego przemówienia podziękował za dotychczasowe wsparcie i jak poinformował - w ostatni weekend zawisło w Polsce 13,6 tysięcy banerów wyborczych popierających jego kandydaturę. W akcję "Samorządy Naprzód" zaangażowało się ponad 15 tysięcy samorządowców.

- Staramy się dotrzeć wszędzie. Oczywiście nie mogę być w kilku miejscach naraz i dlatego bardzo dziękuję za to wsparcie. Dzisiaj zaczynamy kolejną akcję "Obywatele Naprzód", dlatego że mnóstwo osób chce pomagać, także wielkie podziękowania - przekazał Trzaskowski.

Na spotkaniu pojawili się liderzy nowej inicjatywy: europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz, senator Krzysztof Kwiatkowski i poseł KO Jakub Rutnicki.

- To nie jest przypadek, że my dzisiaj obywatelską akcję rozpoczynamy tutaj w Ostrowi Mazowieckiej. Bo Ostrów Mazowiecka to jest miejscowość, która jest absolutnie synonimem obywatelskiego zaangażowania i synonimem sukcesu - mówiła Gasiuk-Pihowicz, przypominając sukces wyborczy lokalnego kandydata KO, burmistrza Huberta Betlejewskiego. - Bo tak właśnie jest. Jak jest dobry kandydat i zaangażowani obywatele, to jest zwycięstwo - dodała.

O nowej inicjatywie mówił następnie Kwiatkowski. - Akcja "Obywatele Naprzód" to nie jest normalny element kampanii wyborczej. To jest ruch obywateli, którzy upominają się o wartości: przejrzystość, transparentność, uczciwość. O to wszystko, co symbolizuje nasz kandydat Rafał Trzaskowski - stwierdził.

Politycy zapowiedzieli też, że nowa akcja obejmie dziesiątki miejscowości, bazarów i placów, gdzie będą rozmawiać z mieszkańcami i prezentować program. - Dzisiaj jesteśmy na Mazowszu, jutro będziemy w górach, pojutrze będziemy na Mazurach. Będziemy wszędzie tam, aby przekonywać, aby głosować na naszego kandydata - zapewnił Rutnicki.

Wybory prezydenckie w 2025 roku

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. W piątek o godzinie 16 minął czas na zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów przed tegorocznymi wyborami.

Dotychczas Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 11 kandydatów. To: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg.