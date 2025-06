Kwaśniewski: radziłbym wstrzymać się z entuzjazmem Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Wybieraliśmy dzisiaj następcę Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim.

Na pierwsze wyniki exit poll zareagowali już i Rafał Trzaskowski, i Karol Nawrocki.

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, zdobył 50,3 procent głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości - 49,7 procent - wynika z badania exit poll opublikowanego o godz. 21.

Wyniki te komentował w specjalnym wydaniu "Kropki nad i" w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

- Cieszę się, że na ekranach pokazał się taki wynik, bo gdyby się pokazał odwrotny, no to byłoby mi bardzo smutno. Rafał Trzaskowski ma niewielką przewagę, ale ma szansę po podliczeniu tych wszystkich głosów jednak zostać prezydentem - powiedział, dodając jednak, że "jako człowiek doświadczony i trochę przesądny, radziłby wstrzymać się z entuzjazmem".

- Dla mnie ostatecznym momentem będą wyniki ogłoszone oficjalnie przez Państwową Komisję Wyborczą. Myślę, że stanie się to jutro po południu - podkreślił.

Kwaśniewski o "dwóch najważniejszych kwestiach"

Kwaśniewski wskazywał również na dwie - jak mówił - "najważniejsze kwestie" dotyczące ewentualnego wyboru Rafała Trzaskowskiego na prezydenta. - Trzaskowski gwarantuje, że rząd ma dwa i pół roku, czyli niewiele czasu, na zrealizowanie tych obietnic, które zgłosił w 2023 roku i za które został wybrany - powiedział.

Jako drugą kwestię Kwaśniewski wskazał to, że w przypadku wygranej kandydata KO powstałoby trio "TTS, czyli Trzaskowski, Tusk, Sikorski". - To jest nasz wielki atut w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, w relacjach z Rosją, z Ameryką, z Ukrainą i tak dalej. To jest wielki atut, bo mamy trzech bardzo dobrych, kompetentnych, doświadczonych polityków, którzy, współdziałając ze sobą, mogą wiele dobrego dla Polski i Europy zrobić - powiedział.