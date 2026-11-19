Polska Współpracowniczka Melanii Trump w TVN24 BiS: pierwsze damy mają bardzo szczególną platformę Kamila Grenczyn Adam Styczek Zespół autorów |

Charity Wallace: pierwsze damy mają bardzo szczególną platformę Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W Warszawie z inicjatywy pierwszej damy Marty Nawrockiej rozpoczęła się w środę Międzynarodowa Konferencja pod hasłem "Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność". Do udziału w niej zostały zaproszone prezydenckie współmałżonki z całego świata. Pierwszą damę Stanów Zjednoczonych reprezentuje jej bliska współpracowniczka Charity Wallace, która rozmawiała z dziennikarką TVN24 BiS Moniką Tomasik.

Wallace - która pracuje z Melanią Trump, a wcześniej z Laurą Bush, żoną George'a W. Busha - była pytana, jaki wpływ wywiera pierwsza dama na globalne inicjatywy. Jak przekazała, "jest ona w stanie walczyć o wiele spraw". - Na przykład o prawa dzieci w swoich krajach. Zarówno Laura Bush, jak i Melania Trump niesamowicie walczą o dzieci w USA i na całym świecie - powiedziała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Marta Nawrocka o ochronie dzieci. Szłapka odpowiada Fakty po Faktach

"Pierwsze damy mają bardzo szczególną platformę"

Nawiązała dalej inicjatywy pierwszej damy USA, czyli Fostering the Future Together (Kształtujemy Razem Przyszłość), w której uczestniczy również Polska. - Ponad sześćdziesiąt krajów, które są w tej chwili częścią inicjatywy Fostering the Future Together z całego świata, wszystkie zaangażowane są w zagwarantowanie tego, żeby kolejne pokolenie było przygotowane na erę cyfrową - mówiła.

Wallace była pytana, na ile zaangażowanie pierwszej damy zależy od jej indywidualnych priorytetów. - Pierwsze damy mają bardzo szczególną platformę, aby być w stanie wybierać kwestie, którymi chcą się zająć i niemalże wszystkie, z którymi rozmawiałam z całego świata przez dwadzieścia lat mojej kariery, koncentrowały się głównie na tych, którzy są bardziej wrażliwi: dzieci i bardzo często kobiety - powiedziała.

W rozmowie wspomniano o zaangażowaniu Melanii Trump w rozejm w ukraińskim mieście Ołeszki, który rozpoczął się 27 października i zakończył 1 listopada. Władze w Kijowie wcześniej informowały o dramatycznej sytuacji mieszkańców. Strona amerykańska potwierdzała, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywało tam do niedawna około dwa tysięce osób, w tym 50 dzieci.

Wallace przyznała, że Trump "zidentyfikowała szereg możliwości w USA i globalnie, głównie koncentrując się na dzieciach". - To ona mówiła, że dowiadywała się o losie dzieci w Ukrainie podczas posiedzenia ONZ. Była w stanie wziąć za telefon i pomóc wynegocjować to porozumienie humanitarne, które pozwoliło na ewakuację dzieci. To prawdziwa siła pierwszej damy - powiedziała.

Mówiąc z kolei o Polsce, zwróciła uwagę na inwestycje naszego kraju w edukację. - Jesteście na 18. miejscu na świecie z punktu widzenia rezultatów. Pokazujecie, że jeśli zainwestuje się w edukację, rezultaty mogą być niesamowite i dokładnie o tym chcemy rozmawiać: jakie są nowe szanse i możliwości inwestowania - podkreśliła.

Pytana o ograniczanie dzieciom dostępu do mediów społecznościowych, zwróciła uwagę, że uczniowie i tak te zakazy omijają. - Niepokoi nas raczej nie to, żeby zakazać tego, wiedząc, że i tak ominą ten zakaz, ale żeby upewnić się, że to, co widzą i to, do czego będą miały dostęp, będzie stosowne dla ich wieku - dodała.

"Pierwsze damy mają bardzo szczególną platformę". Cały wywiad z Charity Wallace Źródło: TVN24 BiS