Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nowa baza USA w Polsce? Władysław Kosiniak-Kamysz "przekazał oficjalną propozycję"

|
Władysław Kosiniak-Kamysz i Pete Hegseth
Kosiniak-Kamysz: decyzja o zmniejszeniu kontyngentu w Europie nie dotknie Polski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/@KosiniakKamysz
Przekazałem sekretarzowi obrony USA oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce - napisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje - przeciwnie, może być jeszcze większe! Przekazałem sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce" - poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Amerykańscy żołnierze w Polsce

Obecnie w Polsce stacjonuje oficjalnie około 10 tysięcy żołnierzy. Większość z nich przebywa w naszym kraju rotacyjnie. W maju Stany Zjednoczone zapowiedziały jednak, że kolejna rotacja - około czterech tysięcy żołnierzy - dotrze do Polski z opóźnieniem. 

Ma to związek z działaniami Białego Domu zmierzającymi do zmniejszenia obecności wojsk USA w Europie. Jak ogłosił rzecznik Pentagonu, USA planują wycofać z Europy jeden z czterech Brygadowych Zespołów Bojowych (BTC). Wyjaśnił, że skutkiem zmniejszenia obecności amerykańskiej armii na kontynencie będzie również "tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce".

Gdzie w Polsce są żołnierze USA? Kompletna mapa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gdzie w Polsce są żołnierze USA? Kompletna mapa

Maciej Michałek

Jednocześnie Trump zapowiedział, że redukcje liczby amerykańskich wojsk nie dotkną naszego kraju. "Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy" - napisał w mediach społecznościowych.

Amerykańscy żołnierze przebywają w Polsce przede wszystkim w ramach dwóch misji, najwięcej w ramach rozpoczętej w 2014 roku po rosyjskiej aneksji Krymu Atlantic Resolve. Pod nią podlega najwięcej sił USA w Polsce, w jej ramach realizowana jest także większość aktywności US Army skierowanych na Ukrainę.

Od 2017 roku żołnierze z USA przebywają w Polsce także w ramach misji NATO Wzmocniona Wysunięta Obecność (enhanced Forward Presence, eFP). To kluczowa operacja sojusznicza na wschodniej flance, dzięki której do naszego kraju przybywają żołnierze ze wszystkich państw sojuszniczych.

Bazy USA w Polsce

Stany Zjednoczone nie posiadają w Polsce stałych baz wojskowych na wzór, chociażby, bazy Ramstein w Niemczech. Jednak miejsc stacjonowania wojsk USA w Polsce jest wiele. 

Największe znaczenie mają bazy takie jak Powidz pod Poznaniem (jedna z dwóch stałych baz materiałowych USA w Europie), Redzikowo na Pomorzu (baza tarczy antyrakietowej) czy Camp Kościuszko w Poznaniu (siedziba Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego USA). Ważną rolę odgrywają także bazy w Drawsku Pomorskim czy Żaganiu, gdzie stacjonują amerykańskie brygady pancerne.

Aktualnie czytasz: Nowa baza USA w Polsce? Władysław Kosiniak-Kamysz "przekazał oficjalną propozycję"
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
cherson przedlacki reportaż
"Chersoń. Życie na celowniku", Wiesz, że przeżyli, bo oglądasz ten reportaż
Superwizjer
1 godz 7 min
pc
Anna Nehrebecka o zmaganiach z nowotworem: to nie koniec świata
Piotr Jacoń
1 godz 25 min
pc
"Bałem się ojcostwa, ale jeszcze bardziej go pragnąłem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony Narodowej
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
ziobro-3
Znamy oświadczenie Ziobry. Uwagę zwraca pożyczka
Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
Lodziarnia "Pod Dębem w Pszczynie
Lodów za pasek nie będzie po raz pierwszy od 25 lat. Interweniowała Rzecznik Praw Dziecka
Katowice
Pożar i zniszczenia na lotnisku w Kuwejcie po ataku Iranu
Drony uderzyły w lotnisko w Kuwejcie. Jedna osoba nie żyje, wielu rannych
Świat
Muzyka Vanilla Ice
Artyści wycofują się z festiwalu, gwiazdor jednego przeboju wystąpi. "Zagrałbym dla każdego"
Kultura i styl
Finlandia, Helsinki
Mieszkania za darmo. Kraj na północy szuka mieszkańców
BIZNES
Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu
"Dzisiejsze uzasadnienie sądu było pokazaniem, że Jarosław Kaczyński kłamał"
Justyna Sochacka
Zatrzymanie Pauliny K.
Żona adwokata od "trumny na kółkach" zatrzymana
Kraków
Donald Tusk
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
BIZNES
Policja Polska
Skandal podczas wiejskiego festynu. Sołtys i radny pobici przez nastolatków
Kujawsko-Pomorskie
Marcin Porzucek
Jest ruch PiS w sprawie posła Porzucka
Pożar jachtu w Szczecinie
To nie był zwykły pożar jachtu. To była próba zabicia człowieka
Szczecin
Wyłowili z Balatonu ogromnego suma
Wyłowili ogromnego suma, wrzucili do bagażnika, wywieźli. Policja zatrzymała jedną osobę
WARSZAWA
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
Andrew Lukehart
Odmówił ostatniego posiłku i odwiedzin. Egzekucja na Florydzie
Świat
Artur Łącki
Luksusowe zegarki, obrazy, domy i kilka mieszkań. To majątek posła
BIZNES
Szwecja przygotowuje więzienia dla 13-letnich zabójców z gangu
"Mamy sytuację kryzysową". Szwecja dostosowuje więzienia do pobytu 13-latków
Szpital w Augustowie
Rekordowe zadośćuczynienie za błąd medyczny. Szpital zapożycza się u starosty
Białystok
imageTitle
Wielka sensacja. Chwalińska poznała półfinałową rywalkę
EUROSPORT
Pożar na terenie terminalu naftowego w Petersburgu po ataku ukraińskich dronów
Setki dronów wleciały w głąb Rosji. Pożar terminalu naftowego
Świat
Potrącenie pieszej w Świerklańcu
17-latka potrącona na pasach leży na ulicy. Obok przejeżdżają kolejne auta
Katowice
Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z mamą i lekarzami jest Pani Klaudia
Specjalny samolot z Klaudią już w drodze do Polski. Szef MON podał najnowsze informacje
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Przypalał papierosami, wywiózł do lasu. Trzy lata więzienia za katowanie ciężarnej 19-latki
Radom
Jarosław Kaczyński
Tyle zarobił Jarosław Kaczyński. Jest oświadczenie
BIZNES
NIE BRAĆ | Karol Nawrocki
Nawrocki i apartamenty. Kancelaria nie odpowiada na pisma prokuratury
Marta Ulatowska-Jesse, Kuba Koprzywa
Zawalił się strop kamienicy w Łosicach
Zawalił się strop kamienicy. Ranną osobę zabrał śmigłowiec
WARSZAWA
Burze
Gdzie jest burza? Ryzyko, że wystąpią podtopienia
METEO
Oględziny pogorzeliska po pożarze lasu pod Warszawą
Wielki pożar lasu pod Wołominem. Jest śledztwo
WARSZAWA
Miller uderza w Zełenskiego. Za pomocą fake newsa
Miller o Zełenskim i 200 miliardach dolarów. A w tle manipulacja
Gabriela Sieczkowska
drogówka policja lizak
Za te wykroczenia punkty nie znikną. Nowe przepisy weszły w życie
BIZNES
W miejscu tragedii nadal palą się zniczne
Zakaz jazdy hulajnóg elektrycznych. To reakcja miasta po wypadkach
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica