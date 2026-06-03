Polska Nowa baza USA w Polsce? Władysław Kosiniak-Kamysz "przekazał oficjalną propozycję" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Kosiniak-Kamysz: decyzja o zmniejszeniu kontyngentu w Europie nie dotknie Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/@KosiniakKamysz

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"Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje - przeciwnie, może być jeszcze większe! Przekazałem sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce" - poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje – przeciwnie, może być jeszcze większe!



Przekazałem sekretarzowi obrony USA @PeteHegseth oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.



Bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 3, 2026 Rozwiń Źródło: X/Władysław Kosiniak-Kamysz

Amerykańscy żołnierze w Polsce

Obecnie w Polsce stacjonuje oficjalnie około 10 tysięcy żołnierzy. Większość z nich przebywa w naszym kraju rotacyjnie. W maju Stany Zjednoczone zapowiedziały jednak, że kolejna rotacja - około czterech tysięcy żołnierzy - dotrze do Polski z opóźnieniem.

Ma to związek z działaniami Białego Domu zmierzającymi do zmniejszenia obecności wojsk USA w Europie. Jak ogłosił rzecznik Pentagonu, USA planują wycofać z Europy jeden z czterech Brygadowych Zespołów Bojowych (BTC). Wyjaśnił, że skutkiem zmniejszenia obecności amerykańskiej armii na kontynencie będzie również "tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce".

Jednocześnie Trump zapowiedział, że redukcje liczby amerykańskich wojsk nie dotkną naszego kraju. "Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy" - napisał w mediach społecznościowych.

Amerykańscy żołnierze przebywają w Polsce przede wszystkim w ramach dwóch misji, najwięcej w ramach rozpoczętej w 2014 roku po rosyjskiej aneksji Krymu Atlantic Resolve. Pod nią podlega najwięcej sił USA w Polsce, w jej ramach realizowana jest także większość aktywności US Army skierowanych na Ukrainę.

Od 2017 roku żołnierze z USA przebywają w Polsce także w ramach misji NATO Wzmocniona Wysunięta Obecność (enhanced Forward Presence, eFP). To kluczowa operacja sojusznicza na wschodniej flance, dzięki której do naszego kraju przybywają żołnierze ze wszystkich państw sojuszniczych.

Bazy USA w Polsce

Stany Zjednoczone nie posiadają w Polsce stałych baz wojskowych na wzór, chociażby, bazy Ramstein w Niemczech. Jednak miejsc stacjonowania wojsk USA w Polsce jest wiele.

Największe znaczenie mają bazy takie jak Powidz pod Poznaniem (jedna z dwóch stałych baz materiałowych USA w Europie), Redzikowo na Pomorzu (baza tarczy antyrakietowej) czy Camp Kościuszko w Poznaniu (siedziba Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego USA). Ważną rolę odgrywają także bazy w Drawsku Pomorskim czy Żaganiu, gdzie stacjonują amerykańskie brygady pancerne.