Lewica popełniła "masę błędów". "Dopuszczam w swojej głowie każdą decyzję"

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Lewica zdobyła 6,3 procent głosów, co przełożyło się na trzy mandaty.

- Uważam, że trzeba krok po kroku przemyśleć - na badaniach, na próbach, na rozmowach, na fokusach - linię i strategię formuły politycznej, w jakiej jesteśmy - powiedział Gawkowski. Jego zdaniem "najwięcej do zrobienia mają przedstawiciele Lewicy w rządzie". Jak mówił, chodzi o pokazywanie, "co umieją, co zrobili, jakie mają sukcesy".

- Jeżeli Lewica ma odnosić sukcesy, będąc w rządzie (...), to musi być wyrazista, pokazywać sukcesy i cieszyć się tym, co już zrobiła - powiedział wicepremier.

Czarzasty: zrobiliśmy masę błędów

Według niego, pewnie jest też tak, że Lewica płaci "za to, co się dzieje w rządzie". - W tym rządzie musimy być bardziej wyraziści. W tym rządzie musimy walczyć bardziej o sprawy, które żeśmy ludziom obiecali w kampanii wyborczej - powiedział Czarzasty.

Rezygnacja Czarzastego z funkcji lidera Lewicy? "Dopuszczam każdą decyzję"

Pytany o ewentualną rezygnację z funkcji lidera Czarzasty odpowiedział, że każda decyzja jest możliwa. - Zbierzemy zarząd, zbierzemy Radę Krajową. Ja dopuszczam w swojej głowie emocjonalnie każdą decyzję (...). Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli to przemyślimy, jeżeli będzie taka decyzja, nie będzie tu żadnej walki w tej sprawie, bo w sumie chodzi o to, żeby postulaty lewicowe były realizowane - mówił.

Odnosząc się z kolei do koalicji rządzącej, Czarzasty stwierdził, że Lewica i Trzecia Droga, która w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyła 6,91 procent głosów, są w podobnej sytuacji. - My mamy 6,3, oni mają 6,9. (...). Na pewno nie będziemy mówili i żaden z naszych polityków, począwszy od (współprzewodniczącego Nowej Lewicy, Roberta) Biedronia i Czarzastego, a skończywszy na innych: renegocjujmy umowę i tyle, bo to nie ma sensu - zaznaczył.