Polska Prokuratura chce uchylenia immunitetów trzech sędziów Anna Winiarska |

Nowe porządki w KRS. Schab, Radzik i Lasota stracili dostępy do biur w KRS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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O skierowaniu wniosków do Sądu Najwyższego przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej poinformowano w piątek. Prokuratura wyjaśniła, że chodzi o śledztwo dotyczące przywłaszczenia funkcji publicznej rzecznika dyscyplinarnego.

Przekroczenie uprawnień i ukrywanie akt

Piotrowi Schabowi prokuratura zarzuca "przekroczenie uprawnień poprzez podawanie się za osobę nadal pełniącą funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego, pomimo odwołania go z tej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 25 kwietnia 2025 r., oraz podejmowanie czynności zastrzeżonych dla tej funkcji, w tym prowadzenie czynności w sprawach dyscyplinarnych, rozpoznawanie skarg i kierowanie pism do innych organów".

Michałowi Lasocie, odwołanemu z funkcji zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych 29 lipca 2025 r., prokuratura zarzuca taką samą formę przekroczenia uprawnień. Lasota miał prowadzić czynności w sprawach dyscyplinarnych i uczestniczyć w posiedzeniach przed Sądem Najwyższym.

Ostatni z sędziów, Przemysław Radzik, ma najdłuższą listę zarzutów. Miał ukrywać akta postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec sędzi Urszuli Sipińskiej-Sęk, przekroczyć uprawnienia poprzez bezpodstawne wszczęcie trzech postępowań dyscyplinarnych wobec sędziego Andrzeja Krasnodębskiego, któremu postawił zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu zmianę konstytucyjnego ustroju państwa (pomimo wiedzy, że zarzucane czyny nie zostały popełnione) i ukrywać akta tych postępowań, a także podawać się za osobę nadal pełniącą funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, pomimo odwołania go z tej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości 4 kwietnia 2025 r.

Waldemar Żurek o odwołaniu Schaba Źródło: TVN24

14 dni na decyzję

Prokuratura podkreśla, że w sprawie został zgromadzony materiał dowodowy obejmujący między innymi decyzje ministra sprawiedliwości o odwołaniu sędziów z funkcji rzeczników dyscyplinarnych, dokumentację potwierdzającą doręczenie tych decyzji, korespondencję urzędową oraz dokumenty dotyczące czynności podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych.

Byli rzecznicy dyscyplinarni (od lewej) Michał Lasota, Piotr Schab i Przemysław Radzik Źródło zdjęcia: TVN24

"Sędzia może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej po uzyskaniu zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego (art. 80 Prawa o ustroju sądów powszechnych)" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej. Sąd ma rozpoznać wnioski w ciągu czternastu dni.