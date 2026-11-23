Polska "Chyba macie na kolanach odciski". Włodzimierz Czarzasty o politykach, którzy "klęczą przed Trumpem" Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Czarzasty: w sprawie wypowiedzi Trumpa w stosunku do Putina jestem jednoznacznie krytyczny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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Czarzasty w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie mówił, że jest "jednoznacznie krytyczny" w sprawie wypowiedzi Donalda Trumpa. W ubiegłym tygodniu w chińskim Shenzhen prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał przywódcę Rosji Władimira Putina "swoim przyjacielem". W sobotę 21 listopada Trump w mediach społecznościowych opublikował z kolei grafikę z napisem "mój przyjaciel" przedstawiającą uścisk ich dłoni. Grafika pojawiła się po wtargnięciu rosyjskich rakiet w polską przestrzeń powietrzną.

Zdaniem marszałka Sejmu "dylemat" w związku z wypowiedzią Trumpa mają Karol Nawrocki oraz Prawo i Sprawiedliwość. Przypomniał, że politycy partii Jarosława Kaczyńskiego skandowali w Sejmie nazwisko amerykańskiego prezydenta po jego wyborze w listopadzie 2024 roku.

- Myślę, że trzeba najpierw mieć logiczne podejście, jakąś analizę w głowie, a potem się wypowiadać. Kieruję to do pana Nawrockiego, do pana Kaczyńskiego, do [Grzegorza] Brauna i do wszystkich tych ludzi, którzy bezkrytycznie klęczą przed Trumpem. Chyba macie na kolanach odciski - ocenił.

Czarzasty został też zapytany o zaplanowane na przyszły tydzień tajne posiedzenie Sejmu. Odpowiedział, że posłowie będą obradować za zamkniętymi drzwiami na wniosek komisji ds. Pegasusa. - Ja tego nie oceniam. Jeżeli komisja Pegasusa obradowała w dużej części w sposób utajniony, jeżeli są według szefostwa tej komisji elementy, które powinny być w takim trybie procedowane, to ja (...) mam obowiązek dać takie warunki temu sprawozdaniu, o jakie komisja prosi - zaznaczył.

Włodzimierz Czarzasty: pakt senacki daje efekty

Czarzasty odniósł się również do zakończonych w niedzielę wyborów uzupełniających do Senatu. Wygrała je Zdzisława Różańska, wdowa po senatorze gen. Mirosławie Różańskim, kandydatka koalicji 15 października. Stwierdził, że jest z tego powodu "bardzo zadowolony".

Włodzimierz Czarzasty Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP

- Pakt senacki działa i daje efekty. W ostatecznym rachunku liczą się wyniki wyborów - dodał.

Polityk zwrócił uwagę, że Różańska otrzymała ponad 40 proc. głosów. - To dobrze świadczy o sile paktu senackiego, o koalicji 15 października i o mnie, bo byłem tam i ją wsparłem - skwitował Czarzasty.

Dowiedz się więcej: Zdzisława Różańska wygrała wybory uzupełniające do Senatu

Wybory w okręgu w woj. lubuskim zostały zarządzone po śmierci Mirosława Różańskiego. Na kandydatkę koalicji 15 października głos oddało 42,68 procent wyborców. Drugi wynik uzyskał były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki (30,74 procent) popierany przez PiS i Konfederację.

Trzecie miejsce zajęła Joanna Senyszyn (14,95 procent), a czwarte wiceprzewodniczący Zielonogórskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej Tomasz Naruszewicz (11,63 procent). Frekwencja wyniosła 13,78 procent.