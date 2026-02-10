Kosiniak-Kamysz spotkał się z ambasadorem USA. Obie strony komentują

Władysław Kosiniak-Kamysz o polskim zaangażowaniu w operacje NATO Źródło: TVN24

We wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz odbył spotkanie z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rosem. Następnie na platformie X opublikował wpis, w którym oświadczył, że "Polska to filar wschodniej flanki NATO i jeden z najpewniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie".

Według szefa MON rozmowa z dyplomatą potwierdziła, że polsko-amerykańska współpraca na rzecz bezpieczeństwa nie ulegnie żadnej zmianie. "Obecność sojusznicza w naszym kraju jest niezwykle ważnym filarem obrony wschodniej flanki. Polska jest dziś liderem NATO pod względem wzrostu wydatków na obronność. To jest zauważane i doceniane przez naszych sojuszników ze Stanów Zjednoczonych" - oświadczył.

Polska to filar wschodniej flanki NATO i jeden z najpewniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie!



Rozmowa z Tom Rose @USAmbPoland 🇺🇸 potwierdziła, że nasza współpraca na rzecz bezpieczeństwa nie ulegnie żadnej zmianie. Obecność sojusznicza w naszym kraju jest… pic.twitter.com/73mPpi9GQ2 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) February 10, 2026 Rozwiń

Wcześniej w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że szanuje Stany Zjednoczone i odbywa z przedstawicielami tego kraju wiele spotkań. Poinformował, że jeszcze tego dnia spotka się z ambasadorem Rosem. - Mamy wiele tematów, wiele spraw, które poruszamy, ale to są sprawy merytoryczne. Stany Zjednoczone to jest bardzo poważny partner i będziemy zawsze się szczerze szanować - zapewnił.

Pytany, czy przez decyzję marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego relacje Polski z USA zostały nadszarpnięte, odparł, że jego relacje z przedstawicielami amerykańskiej administracji są bardzo dobre. Dopytywany o relacje na linii Waszyngton - Warszawa powiedział, że są one również bardzo dobre.

Tom Rose o Polsce. "Daje przykład"

Spotkanie z szefem MON skomentował również na platformie X Tom Rose. Według niego Polska "daje przykład w zakresie wydatków na obronę, gotowości i solidarności sojuszniczej".

Dodał: "Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z tak silnym partnerem na wschodniej flance NATO i zaufanym sojusznikiem USA".

Poland leads by example—on defense spending, readiness, and alliance solidarity. Proud to stand with such a strong partner on NATO’s eastern flank and a trusted U.S. ally. https://t.co/4WrbWCSD2W — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) February 10, 2026 Rozwiń

Ambasador USA o Czarzastym

5 lutego ambasador USA w Polsce oświadczył, że "ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym". Powodem decyzji są - jak zaznaczył - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa", które według Rose’a "poważnie zaszkodziły naszym doskonałym relacjom z premierem Tuskiem i jego rządem".

W odpowiedzi marszałek Czarzasty oznajmił, że zgodnie ze swoimi wartościami stanął w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparł kandydatury Trumpa do pokojowej nagrody Nobla. Zapewnił też, że niezmiennie szanuje Stany Zjednoczone jako kluczowego partnera Polski.

Opracowała Kamila Grenczyn /lulu