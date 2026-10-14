Polska Były szef Pentagonu: Putin chce sprawdzić, czy NATO jest w stanie rozsypać się pod naciskiem Oprac. Adam Styczek |

Były szef Pentagonu: Putin chce sprawdzić, czy NATO jest w stanie się pod naciskiem rozsypać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich przedstawił podczas Warsaw Security Forum "strategię zwycięstwa". Podkreślił, że jeśli NATO zostanie zaatakowane, Sojusz jest "gotowy walczyć już dziś w nocy".

- Myślę, że NATO jest bardzo dobrze przygotowane. (...) NATO bardzo mocno zastanawia się, jak zareagować na określone kwestie - powiedział w rozmowie z TVN24 BiS były szef Pentagonu generał Lloyd Austin.

- Widzieliśmy jak szereg krajów wskazuje wprost, że Rosja jest odpowiedzialna (za pewne incydenty) i jeszcze bardziej prawdopodobne jest, że zobaczymy, jak Putin będzie nadal takie rzeczy prowadził, być może starał się rozszerzyć liczbę zdarzeń względem tego, co działo się w przeszłości - ocenił.

Był szef Pentagonu Lloyd Austin Źródło zdjęcia: Shutterstock

W opinii byłego szefa Pentagonu celem Putina jest "sprawdzenie, czy NATO jest w stanie się pod tym naciskiem rozsypać". - Wydaje mi się, że mu się nie uda - dodał.

Zapytany, czy kraje Zachodu robią wystarczająco dużo, żeby Ukraina przetrwała zimę, odpowiedział: - Byłem w grupie kontaktowej do spraw Ukrainy, gdzie co miesiąc pracujemy z szeregiem krajów, żeby zapewnić wsparcie Ukrainie. Moja filozofia jest taka, że nigdy nie jest wystarczająco dużo.

- Jestem przekonany, że prezydent Zełenski dokładnie tak samo myśli. Ukraina zrobiła niesamowitą pracę, chroniąc swoją suwerenność w ciągu czterech lat. Pomimo tego, że Rosja miała największą armię w Europie, bardzo doświadczonych oficerów i żołnierzy, to Putin nie odniósł sukcesu i nie osiągnął ani jednego celu strategicznego, więc trzeba naprawdę pochylić czoła przed Ukraińcami za ich odporność, koncentrację na przetrwaniu - powiedział Austin.

Austin: Polska nie musi martwić się tym, że będzie z Rosją borykać się sama

Były sekretarz podkreślił istotną rolę Polski. - Zrobiła fantastyczną pracę, pomagając nam zrobić szereg rzeczy, między innymi dostarczając pomoc Ukrainie - wskazał.

Zapytany, jak Polska jest przygotowana na walkę z atakami hybrydowymi, ocenił, że nasz kraj "świetnie sobie do tej pory radzi". - Jesteście bardzo konkretni w każdej z tych kwestii i myślę, że tak to będzie wyglądać w przyszłości. Artykuł 5, kraje bardzo poważnie podchodzą do tej kwestii. Każdy kraj NATO wie, że jeżeli zostanie zaatakowany, to reszta przyjdzie na pomoc, więc ja głęboko wierzę w to, że NATO poważnie podchodzi do tej kwestii - wspomniał.

- Polska nie musi martwić się tym, że będzie z Rosją borykać się sama. Jeżeli dojdziemy do takiego momentu, to kraje NATO zrobią, co do nich należy - zapewnił.