Jeleń zaatakował grzybiarzy, został zastrzelony. "Zawinił człowiek, bo oswoił zwierzę, a zwierzę płaci za to cenę"

"Zaczął nas gonić po lesie", "na rogach przeciągnął po ściółce leśnej". Tak o swym spotkaniu z młodym jeleniem opowiadali grzybiarze. Zwierzę zostało zastrzelone przez myśliwych. - Jeleń był przyzwyczajony do ludzi. Było ryzyko, że po raz drugi zaatakuje. Ponadto był ranny - tłumaczył rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak.

Do niebezpiecznego spotkania czworga grzybiarzy z młodym jeleniem doszło w ubiegłym tygodniu niedaleko wsi Kamińsk w województwie warmińsko-mazurskim. - Pochodziliśmy, trochę grzybów było. W pewnym momencie zobaczyłem, że za mną stoi jeleń. Nie wiem, skąd się wziął, jak to się stało. Wywróciłem się o rosnącą leszczynę, panika zrobiła swoje - opowiedział jeden z grzybiarzy, Karol Narkiewicz. Stwierdził, że jeleń rzucił się na jego kolegę, gdy ten zaczął krzyczeć.

"Jeleń oswoił się z widokiem ludzi i nie za bardzo się ich bał"

- Wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Jeleń był przyzwyczajony do ludzi i z tego powodu było ryzyko, że po raz drugi zaatakuje. Ponadto był ranny. Po raz kolejny okazuje się, że zawinił człowiek, bo oswoił zwierzę, a zwierzę płaci za to cenę - przyznał w rozmowie z rozgłośnią rzecznik dyrekcji Adam Pietrzak. Jak wyjaśniło Radio Olsztyn, zwierzę regularnie przychodziło "na jabłka do sadu rosnącego przy lesie".