Polska Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Żołnierka Powstania Warszawskiego miała 99 lat Oprac. Adam Styczek |

Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Uczestniczka Powstania Warszawskiego miała 99 lat Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Szymon Pulcyn/PAP

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O śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim "Pączek" poinformował między innymi stołeczny urząd miasta.

"Przez całe życie uczyła nas tego, co najważniejsze: odwagi, godności, miłości do drugiego człowieka i do miasta. Każde jej słowo, każda jej postawa były lekcją, której nie można zapomnieć. I nie zapomnimy. To, co nam przekazała - zostaje z nami. W naszych sercach, w naszych wyborach, w tym, jak pamiętamy i jak żyjemy. Dziękujemy za wszystko, Pani Wando. Najukochańsza, Najwspanialsza. Warszawa o Pani nie zapomni" - czytamy na profilu miasta stołecznego Warszawy na X.

🕯️ Odeszła nasza Bohaterka. Kochana Pani Wanda Traczyk-Stawska ps. „Pączek".



Żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, Honorowa Obywatelka Warszawy. Nauczycielka, autorytet, drogowskaz - dla nas wszystkich.



Przez całe życie uczyła nas tego, co… pic.twitter.com/5o7qs6MuYI — Warszawa (@warszawa) August 19, 2026 Rozwiń Źródło: X

Politycy oddają hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej

"Mało jest ludzi, którzy zostawiają po sobie tak wiele. Pani Wanda była jednym z nich. Dziękujemy za każdą chwilę, za każde spotkanie, za mądrość i energię. Za to, że do ostatnich chwil była Pani z nami - swoim przesłaniem, swoją postawą, swoim sercem" - opisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zamieścił zdjęcie z Traczyk-Stawską. "Bardzo nam będzie brakowało Pani głosu. Ale wartości, których nas Pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja. Dziękuję Pani za wszystko. Warszawa pamięta" - dodał.

"Odeszła Bohaterka. (..) Walczyła z bronią w ręku. Strażniczka pamięci" - napisał na platformie X eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. "Warszawianka, nauczycielka, autorytet. Zawsze myślała i pracowała dla Ojczyzny. Zawsze występowała w obronie słabszych. Pragnęła silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy kochana Pani Wando za wszystko" - pożegnał ją polityk.

Odeszła Bohaterka. Pani Wanda Traczyk-Stawska "Pączek". Żołnierka Powstania. Walczyła z bronią w ręku. Strażniczka pamięci. Warszawianka, nauczycielka, autorytet. Zawsze myślała i pracowała dla Ojczyzny. Zawsze występowała w obronie słabszych. Pragnęła silnej i bezpiecznej Polski… — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) August 18, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy Pani Wando! Cześć Jej pamięci" - wspominał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.

Odeszła Bohaterka wielu pokoleń. Pani Wanda Traczyk-Stawska „Pączek”. Żołnierka Powstania Warszawskiego. Autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy Pani… — Maciej Wróbel (@PoselWrobel) August 18, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Prawdziwa bohaterka, mądra i odważna. Piękny człowiek z wielkim sercem. Odeszła od nas Wanda Traczyk-Stawska 'Pączek'. Dziękujemy Nasza Kochana Pani Wando za każdą lekcję historii, patriotyzmu i odwagi. Będzie nam Pani bardzo brakowało" - przekazała była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Prawdziwa bohaterka, mądra i odważna. Piękny człowiek z wielkim sercem. Odeszła od nas Wanda Traczyk-Stawska „Pączek”. Dziękujemy Nasza Kochana Pani Wando za każdą lekcję historii, patriotyzmu i odwagi. Będzie nam Pani bardzo brakowało.



Chwała bohaterom 🤍❤️ pic.twitter.com/A052EMQYFV — Hanna Gronkiewicz (@hannagw) August 18, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Należała do tych osób, których świadectwo nadawało historii ludzki wymiar, a słowom o odwadze, odpowiedzialności i patriotyzmie - prawdziwą treść. Pozostanie ważną częścią naszej pamięci" - opisał były minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

Odeszła Wanda Traczyk-Stawska „Pączek”. Bohaterka Powstania Warszawskiego, nauczycielka i niezwykła strażniczka pamięci.



Należała do tych osób, których świadectwo nadawało historii ludzki wymiar, a słowom o odwadze, odpowiedzialności i patriotyzmie – prawdziwą treść. Pozostanie… pic.twitter.com/KtByqyRm3S — Bogdan Zdrojewski (@BZdrojewski) August 18, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Odeszła Bohaterka. Pani Wanda Traczyk-Stawska ps. "Pączek". Uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, żołnierka AK. Warszawianka, nauczycielka, autorytet. Zawsze występowała w obronie słabszych. Pani Wando, dziękujemy za wszystko" - to z kolei wpis posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego.

Odeszła Bohaterka. Pani Wanda Traczyk-Stawska ps. "Pączek". Uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, żołnierka AK. Warszawianka, nauczycielka, autorytet. Zawsze występowała w obronie słabszych. Pani Wando, dziękujemy za wszystko. 🖤 pic.twitter.com/YJDmqvBo4H — Franek Sterczewski (@f_sterczewski) August 18, 2026 Rozwiń

Wanda Traczyk-Stawska - żołnierka Powstania Warszawskiego, nauczycielka, działaczka społeczna, strażniczka pamięci

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Jako nastolatka zaangażowała się w konspirację niepodległościową - należała do Szarych Szeregów, a następnie została żołnierką Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim służyła jako strzelczyni i łączniczka Oddziałów Osłonowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Walczyła w Śródmieściu i na Powiślu.

6 września 1944 została ciężko ranna. Po kapitulacji trafiła do niemieckiej niewoli, z której wróciła do Polski w 1947 roku. Po wojnie ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat Źródło zdjęcia: Szymon Pulcyn/PAP

Równolegle poświęciła się upamiętnianiu ofiar Powstania Warszawskiego - odnajdywała mogiły powstańcze i stała się inicjatorką opieki nad Cmentarzem Powstańców Warszawy na Woli. Była przewodniczącą Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

Jej starania doprowadziły między innymi do ustanowienia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy oraz powstania Izby Pamięci przy cmentarzu. Wanda Traczyk-Stawska była legendą Powstania Warszawskiego i aktywistką społeczną, nagrodzoną między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, tytułem Honorowej Obywatelki Warszawy oraz Warszawianki Roku 2021.

OGLĄDAJ: Wanda Traczyk-Stawska, ps. "Pączek", Anna Przedpełska-Trzeciakowska, ps. "Grodzka"