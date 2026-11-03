Waldemar Żurek: skierowałem kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał na X, że skierował do TK "kolejny, szósty już wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, dołączając go do pięciu wniosków przekazanych w piątek". Sprawa dotyczy zakupu systemu szpiegowskiego Hermes w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję Prokuratora Krajowego.
"Z ustaleń śledztwa Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie wynika, że arbitralną decyzję o transakcji z podmiotem z Izraela przez spółkę z Luksemburga podjęto bez procedur konkurencyjnych, bez analizy potrzeb śledczych i bez weryfikacji algorytmów pozyskiwania danych, co naraziło finanse publiczne oraz poufność postępowań przygotowawczych" - przekazał Żurek. Poinformował, że wszystkie skierowane dotąd wnioski dotyczące Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego łącznie liczą 307 stron.
Prokuratura chce przedstawić Święczkowskiemu zarzut z art. 231 § 1 k.k., czyli przekroczenia uprawnień i nieopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.
Wnioski o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu
Żurek przypomniał, że "wcześniejsze zarzuty obejmują bezprawne operacje systemem Pegasus uderzające w tajemnicę obrończą adwokata Romana Giertycha i Zbigniewa Stonogi, przekazywanie tajnych materiałów Zbigniewowi Ziobrze, represyjne delegacje dziewięciu niezależnych prokuratorów oraz próbę zamiany gmachu przy al. Szucha w prywatną twierdzę bezkarności".
Minister sprawiedliwości napisał, że 9 kwietnia "obaj sędziowie arbitralnie blokowali prawidłowo wybranym przez Sejm sędziom dostęp do orzekania i gabinetów, wstrzymywali ich wynagrodzenia oraz lekceważyli środek tymczasowy ETPC". To - napisał Żurek - doprowadziło do naruszenia nietykalności cielesnej sędziego Macieja Berka 14 października.
"Immunitet sędziowski chroni niezawisłość orzekania, a nie przestępczą samowolę. O zgodzie na pociągnięcie obu sędziów do odpowiedzialności karnej zdecyduje Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK obradujące w legalnie ukształtowanym składzie" - podsumował Żurek.