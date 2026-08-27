Polska Żurek o zatrzymaniu Piesiewicza. "Śledztwo ma dwa priorytety" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Żurek o zatrzymaniu Piesiewicza: będą podejmowane dalsze czynności procesowe Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Prezes PKOl Radosław Piesiewicz został w czwartek zatrzymany na polecenie wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach w związku ze śledztwem w sprawie Zondacrypto. O zatrzymaniu Piesiewicza jako pierwsze poinformowały TVN24 i Wirtualna Polska. Później potwierdził to w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

- W dniu dzisiejszym na polecenie prokuratorów ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej służby dokonały zatrzymania Radosława P. Będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe - mówił Żurek na zorganizowanej niedługo później konferencji prasowej. Przekazał, że Piesiewicz jest obecnie przewożony do prokuratury. - Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie - zapowiedział.

Podkreślał, że sprawa "ma charakter rozwojowy", odmówił też udzielenia dalszych informacji dotyczących zarzutów. - Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro, podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać - mówił.

Jak dodał, "nie wiemy jeszcze, czy prokuratorzy wystosują wnioski o tymczasowy areszt".

Żurek: zabezpieczono 100 milionów złotych

Wskazał "dwa priorytety", jakie w śledztwie ma prokuratura. - Nie tylko wyświetlenie tego procederu przestępczego, ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność. Ale jednym z głównych założeń działania prokuratury jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości swoje środki utracone odzyskać - powiedział. Żurek poinformował, że dotychczas zabezpieczono ponad 100 milionów złotych.

Zapytany był również o kwestię nagrań, w którym posiadaniu miał być Kral, a na podstawie których zatrzymane miały być kolejne osoby. - Nie chcę tego komentować. O wszystkich zatrzymaniach i wszystkie czynnościach procesowych, jakie będą realizowane, będziecie państwo na bieżąco informowani - powiedział minister.

O możliwym istnieniu takich nagrań mówił również w czwartek w TVN24 europoseł KO Dariusz Joński.