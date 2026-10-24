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Jest postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej

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Dagmara Pawełczyk-Woicka
Pawełczyk-Woicka o wpisie sędziego Dudzicza: ja bym takiego nie popełniła
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
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Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie "wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Dagmary P.-W.". Dagmara Pawełczyk-Woicka, której postępowanie dotyczy stwierdziła, że sprawa jest "absurdalna".

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka była w latach 2018-2022 prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie, a następnie przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2022-2026.

"Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Dagmary P.-W." – napisał na platformie X szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Jak napisał minister, obecne postępowanie dyscyplinarne dotyczy zarzutu, że 22 października 2021 roku sędzia zarządziła przerwę w czynnościach służbowych sędziego Macieja Ferka bez podstawy faktycznej i z naruszeniem artykułu Prawa o ustroju sądów powszechnych, regulującego natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego.

"W ocenie zastępcy rzecznika działanie to stanowiło oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa" - napisał Żurek i zaznaczył, że odpowiedzialność dyscyplinarna zostanie rozstrzygnięta w toku postępowania.

Sprawa odsunięcia od orzekania sędziego Ferka

Sprawa sędziego Ferka była jedną z głośniejszych opisywanych przed kilku laty spraw związanych z odmowami orzekania części sędziów w składach z sędziami rekomendowanymi przez Krajową Radę Sądownictwa przebudowaną po 2017 r., w czasach rządów PiS.

We wrześniu 2021 roku informowano, że 11 krakowskich sędziów odmówiło orzekania w składach, w których będą także sędziowie wybrani przez ówczesną KRS. Jednym z nich był sędzia Ferek. W październiku 2021 roku Ferek odmówił nadania klauzuli wykonalności wyrokowi wydanemu przez krakowski sąd okręgowy, który stał się prawomocny po rozpoznaniu apelacji.

Dagmara Pawełczyk-Woicka
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Źródło zdjęcia: PAP

Powodem miało być to, że w składzie sędziowskim zasiadał sędzia awansowany z sądu okręgowego do sądu apelacyjnego na wniosek KRS wybranej w marcu 2018 r.

Następnie sędzia Pawełczyk-Woicka, wówczas prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, odsunęła od czynności służbowych na miesiąc sędziego Ferka, uzasadniając, że jego zachowanie "narusza powagę sądu, a także godzi w dobro obywateli i porządek prawny obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej".

Blisko półtora roku później, pod koniec marca 2023 roku, Sąd Najwyższy zdecydował o przywróceniu do orzekania sędziego Ferka. Orzeczenie to wydała już następczyni zniesionej w międzyczasie Izby Dyscyplinarnej - Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Prawomocnie uchyliła ona wtedy uchwałę byłej Izby Dyscyplinarnej, w której zdecydowano o zawieszeniu sędziego Ferka i obniżeniu mu uposażenia o połowę.

Wtedy także uchylono zarządzenie prezes Sądu Okręgowego w Krakowie o odsunięciu sędziego od orzekania. Orzeczenie z marca 2023 roku wydał skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej, któremu przewodniczył jej ówczesny prezes, sędzia Wiesław Kozielewicz. 

Wyjaśnienia Pawełczyk-Woickiej

Odnosząc się do tej sprawy sędzia Pawełczyk-Woicka przekazała, że piątkowy wpis Żurka "dotyczy sprawy sędziego, który nie uznawał prawomocnego orzeczenia sądu apelacyjnego, pozbawiając stronę możliwości egzekwowania roszczenia". Dlatego, jak oceniła, "orzeczenie w samej swojej sentencji było formą zniewagi".

"Przepisy przewidywały najsurowsze kary dyscyplinarne dla sędziego wydającego takie orzeczenia. Moim obowiązkiem było odsunąć sędziego i zawiadomić sąd dyscyplinarny, który mógł uchylić moje zarządzenie. Sąd Najwyższy nie uchylił mojego zarządzenia, ale zawiesił sędziego" - napisała. Dlatego - jak podkreśliła - sprawę, o której poinformował Żurek, uznaje "za absurdalną".

Źródło: PAP
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Tagi:
Krajowa Rada SądownictwaMinisterstwo Sprawiedliwości
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