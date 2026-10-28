TAK JEST Eksperci o centrum serwisowania PAC-3. To szansa na przyszłą produkcję rakiet Adam Styczek |

Kraszewski: to docenienie naszego dotychczasowego wysiłku w ramach NATO Źródło wideo: TVN24

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Pentagon poinformował we wtorek, że Polska będzie gospodarzem europejskiego centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Michael Duffey, zastępca ministra wojny USA ds. zaopatrzenia oświadczył, że jest to sygnał, że sojusz jest zjednoczony, poważnie traktuje odstraszanie i jest gotowy do działań.

Były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego generał brygady rezerwy dr Jarosław Kraszewski powiedział w "Tak jest" w TVN24, że należy się spodziewać, iż rakiety, które są na wyposażeniu polskiego wojska będą w pierwszej kolejności serwisowane.

- Będziemy mieli dostęp do najnowszej wiedzy i aktualizacji wypuszczanych przez producenta. Dla mnie jest to docenienie naszego dotychczasowego wysiłku w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i kolejny dowód na stabilną współpracę między Stanami Zjednoczonymi a Polską - ocenił.

Dura: to dobra droga, żeby uruchomić w Polsce produkcję rakiet

Ekspert portalu defence24.pl komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnił, że do tej pory Amerykanie musieli zachować pewną wartość własnej produkcji dotyczącą rakiet, które nie są w Stanach Zjednoczonych. Ocenił, że centrum serwisowania z pewnością "uprości nam życie".

- Co dziesięć lat rakieta znajdująca się w Polsce, w Szwecji, w Niemczech czy Niderlandach by musiała pójść do Stanów Zjednoczonych. To są ogromne koszty, a poza tym osłabia nas to, bo to nie trwa przez jeden dzień czy dwa tygodnie, ale kilka miesięcy - wyjaśnił.

Dura ocenił, że "Polska przestaje być z gatunku ludzi, którzy tylko proszą, ale także wymagają". - My za te rakiety płacimy i wiemy, że te rakiety nie starczą w momencie konfliktu, więc powinniśmy zrobić wszystko, żeby je utrzymać. Teraz jest dobra droga na to, żeby rzeczywiście uruchomić u nas produkcję. Może nie tych rakiet PAC-3, ale tych, które są wskazywane jako rakiety tańsze, które wystarczą w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej - zaznaczył.

Dura: to dobra droga, żeby uruchomić w Polsce produkcję rakiet Źródło: TVN24

Kraszewski: aż się prosi, żebyśmy byli centrum produkcyjnym dla systemu Patriot

Dr Jarosław Kraszewski przyznał, że chciałby, aby Polska stała się hubem serwisowo-produkcyjnym. - Ze względu na to, że musimy sobie zdawać sprawę, że Polska dźwiga na swoich barkach ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy centralnej i zachodniej. Kiedyś robiły to Niemcy. Teraz przeniesiono to na nas. Jesteśmy niekwestionowanym liderem w Bukaresztańskiej Dziewątce i takie zabiegi polityczno-dyplomatyczne potwierdzają to, co do tej pory zrobiliśmy - ocenił.

Były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN wskazał, że polski przemysł stoi na wysokim poziomie. - Mamy kilka wisienek na torcie, którymi warto się chwalić - podkreślił, wskazując na haubice Krab.

- Aż się prosi, żebyśmy byli centrum produkcyjnym dla systemu Patriot, ale przede wszystkim dla systemu HIMARS, aby móc adekwatnie odpowiadać na wszelkie możliwe symptomy ze strony Federacji Rosyjskiej, która by zamierzała zrobić jakiekolwiek kroki w kierunku rozhuśtania konfliktu na terenie któregokolwiek z krajów NATO-wskich lub wzdłuż całej flanki wschodniej - dodał.

Kraszewski: aż się prosi, żebyśmy byli centrum produkcyjnym dla systemu Patriot Źródło: TVN24

Dura: szef MON podpisał z Wielką Brytanią trzyletni plan współpracy obronnej

Maksymilian Dura zwrócił uwagę, że "jest to pierwszy krok". - My w tej chwili mamy około 200 rakiet PAC-3. Wystarczy to na cztery dni obrony przed Federacją Rosyjską, jeżeli będzie nas atakowała tak, jak Ukrainę - stwierdził.

Komandor podkreślił, że "musimy mieć świadomość, że jak nie będziemy produkować rakiet przeciwlotniczych to po tygodniu będziemy mieli ogromny problem".

- Dzisiaj była jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca obrony przeciwlotniczej. Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał z brytyjskim ministrem obrony tak zwany trzyletni plan współpracy obronnej, w której wymieniono między innymi współpracę przy produkcji nowej generacji pocisków przeciwlotniczych - nadmienił.

- To jest bardzo ważne, bo pokazuje, że nasz rząd bardzo mocno pilnuje, żebyśmy byli samowystarczalni i mieli własny system, produkcję amunicji artyleryjskiej. Tylko wtedy obronimy się przed tym, co nadejdzie ze strony Federacji Rosyjskiej. Na pewno nie będzie to nowoczesne, ale będzie w ogromnej ilości - ocenił kom. por. rez. Maksymilian Dura.

Dura: szef MON podpisał z Wielką Brytanią trzyletni plan współpracy obronnej