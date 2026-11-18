Uchwała trzech izb Sądu Najwyższego w sprawie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
Według uchwały trzech połączonych izb SN orzeczeniem TK jest rozstrzygnięcie wydane przez skład złożony wyłącznie z osób, które po wyborze przez Sejm złożyły ślubowanie w obecności prezydenta.
"Moc powszechnie obowiązującą orzeczenie TK ma niezależnie od jego ogłoszenia w organie urzędowym" - stanowi ponadto uchwała.
Jak mówił w uzasadnieniu uchwały sędzia Aleksander Stępkowski, "ze względu na nadzwyczajne okoliczności, w których przyszło funkcjonować instytucjom wymiaru sprawiedliwości, Sąd Najwyższy w składzie tu obecnym połączonych izb uznał za właściwe kompleksowe odniesienie się do zagadnienia mocy powszechnie obowiązującej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego".
Sprecyzował, że orzeczenia TK mogą być wydawane przez składy złożone wyłącznie z osób, które m.in. złożyły ślubowanie w obecności prezydenta przy tym akcie. - W sytuacjach nadzwyczajnych można sobie wyobrazić, że będzie to obecność zdalna poprzez dostępne środki komunikacji - dodał.
Uchwała w Sądzie Najwyższym z udziałem neosędziów
Uchwałę podjęły w środę po południu - po całodziennym posiedzeniu - trzy połączone izby SN: cywilna, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. W posiedzeniu uczestniczyło ponad 40 sędziów w znacznej większości powołanych do SN w procedurach przed Krajową Radą Sądownictwa po 2017 roku.
Uchwałę podjęto w odpowiedzi na pytania przedstawione przez prezes Izby Cywilnej SN Joannę Misztal-Konecką. Jej wniosek obejmował łącznie trzy pytania. Dotyczyły one m.in. kwestii mocy nieopublikowanych w ostatnich dwóch latach wyroków TK.
Wiceminister sprawiedliwości: proszę nie wierzyć w dezinformację
Po ogłoszeniu treści uchwały stanowisko zajął wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. "Proszę nie wierzyć w dezinformację" - zaapelował w serwisie X.
"Zebranie w budynku Sądu Najwyższego osób nieuprawnionych do sprawowania urzędu sędziego SN nie zmienia stanu prawa w Polsce. Tak więc nic się nie zmieniło - 'wobec' dalej nie oznacza 'w obecności'" - napisał.