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RELACJA

Przepychanki pod TK po ślubowaniu Macieja Berka. Przyjechał prezes PiS Jarosław Kaczyński

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Prezes PiS Jarosław Kaczyński przybył do Trybunału Konstytucyjnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Około godziny 10.30 sędziowie, a z nimi Berek, przyjechali do budynku Trybunału. Wcześniej doszło tam do przepychanek między policją a blokującymi dostęp do TK protestującymi. Wśród nich byli politycy PiS i przedstawiciele sprzyjających tej partii mediów. Do siedziby Trybunału przybył też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Relacja na żywo w tvn24.pl.

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W środę o godzinie 9 w Sejmie odbyła się ceremonia złożenia ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka.

Uroczystość poprzedziło opublikowanie we wtorek przez Komisję Wenecką opinii, w której stwierdzono, że należy zagwarantować, aby "prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej".

Maciej Berek będzie dzisiaj o godzinie 20 gościem "Kropki nad i" w TVN24 i TVN24+

Komisja wskazała też, że jeśli prezydent "odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, uniemożliwiając w ten sposób ukończenie zwykłej procedury składania ślubowania", możliwe jest "dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta".

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwają przepychanki zgromadzonych tam manifestantów, między innymi z Ruchu Obrony Granic i Klubów Gazety Polskiej z policją.

Sortowanie:
8 minut temu

Święczkowski: jeżeli nie, muszą wszyscy poczekać do roztrzygnięcia sporu kompetencyjnego

Więcej o tym przeczytasz tutaj.

9 minut temu

Święczkowski: jeżeli pan prezydent uzna, że to było ślubowanie złożone wobec jego osoby, wtedy pan Berek obejmie urząd

11:09

Do zgromadzonych wyszedł prezes TK Bogdan Święczkowski. Przekazał, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania i nie nawiązał stosunku służbowego, "do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności".

11:04

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego pojawił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS - po przejściu przez tłum manifestantów - został wpuszczony na teren instytucji.

Jarosław Kaczyński przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Jarosław Kaczyński przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: TVN24
10:55

Czarzasty zauważył, że na teren Trybunału Konstytucyjnego wjechało ośmiu sędziów. - Rola Sejmu w tym momencie się kończy. Natomiast chcę powiedzieć, że rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego - ocenił.

- Oczekuję, że będzie to się działo w najbliższym czasie. To znaczy: kończymy etap bronienia Trybunału Konstytucyjnego w imię interesów prezydenta bądź Prawa i Sprawiedliwości, bądź innych sił politycznych - mówił marszałek Sejmu.

10:51

Czarzasty: kończy się jeden etap, zaczyna się etap drugi

10:49

Czarzasty: mam satysfakcję w związku z tym, bo linia przyjęta przez kancelarię Sejmu i przez Sejm okazuje się - tak jak zresztą wiedzieliśmy - zgodna z prawem

10:47

Na konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nawiązał do opublikowanej we wtorek opinii Komisji Weneckiej. - Według tej wykładni prezydent ma bezzwłocznie przyjmować przysięgę od sędziów wybranych przez Sejm, nie przypisując sobie przy tym żadnych uprawnień do kontroli procedury wyborczej - przypomniał.

- W Polsce te dwie zasady zostały złamane. Po pierwsze, prezydent nie przyjął po raz kolejny bezpośrednio ślubowania. Po drugie, jeżeli chodzi o wnioski pana prezydenta i kancelarii prezydenta, zarzucające Sejmowi powołanie pana Berka na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, że były jakiekolwiek uchybienia, okazały się (...) niesłuszne - wymieniał.

10:41

Maciej Berek będzie dzisiaj o godzinie 20 gościem "Kropki nad i" w TVN24 i TVN24+

10:24

Na teren Trybunału wjechały samochody z sędziami TK, wśród nich jest Maciej Berek.

Sędziowie wjeżdżają na teren Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie wjeżdżają na teren Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: TVN24
10:23

Policji udało się odblokować wejście do Trybunału Konstytucyjnego.

10:19

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwają przepychanki zgromadzonych tam manifestantów, między innymi z Ruchu Obrony Granic i Klubów Gazety Polskiej, z policją.

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Przepychanki przez Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło: TVN24
10:10

Berek: wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego - w szczególności wszyscy my, którzy tutaj jesteśmy - zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję

10:03

Berek: do prezydenta zwróciłem się na piśmie, a dzisiaj złożyłem na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym ślubowanie o takim tekście, którego ustawa ode mnie wymaga

10:01

Berek: nie wydaje mi się, żeby komunikacja za pomocą mediów była tym, co przystoi prezydentowi i jego przedstawicielom

10:00

Berek: nawet gdyby traktować wypowiedzi jego przedstawicieli i urzędników jako takie, które są właściwą formą, także żadnej odpowiedzi nie otrzymałem 

09:59

Berek: do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane

Maciej Berek napisał pismo do prezydenta 21 września 2026 roku, w którym wezwał go do odebrania ślubowania sędziowskiego.

09:58

Berek w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że "złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i takiej, która faktycznie była możliwa do zrealizowania".

- Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowane w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu - powiedział.

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Berek o złożonym ślubowaniu. "Jest adresowane, kierowane do prezydenta"
Źródło: TVN24
09:52

Żurek: Berek ma naprawdę silną osobowość, ma bardzo dobrą znajomość prawa, ale Trybunał postawią na nogi wszyscy sędziowie - takie jest przynajmniej moje założenie i ja wierzę w to, że to się stanie naprawdę w najbliższym czasie 

09:51

Żurek o Berku: to jest świetny prawnik o twardym kręgosłupie i ja wiem, że on będzie realizował misję takiej odbudowy instytucji, która jest dla nas bardzo ważna

09:38

Żurek był pytany, czego spodziewa się po Berku w Trybunale Konstytucyjnym. - Po wszystkich wybranych sędziach przez demokratyczną większość, ale także po kilku sędziach wybranych w czasach PiS-u, ja się spodziewam odbudowy Trybunału dla obywateli. Myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze - przyznał.

09:35

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek był pytany w TVN24, czy wysłał wiadomość z gratulacjami Maciejowi Berkowi.

- Nie zdążyłem. Mam taką liczbę obowiązków, że myślę, że cieszy się były minister Berek, a obecnie sędzia Trybunału, i ja nie muszę wysyłać mu SMS-a - ocenił.

09:29

Bogucki pytany o to, czy prezydent otrzymał zaproszenie na uroczystość ślubowania Berka w Sejmie, powiedział, że "nic mu o tym nie wiadomo". Określił ślubowanie jako "tragikomedię".

Ślubowanie Macieja Berka. Szef kancelarii prezydenta komentuje
Źródło: TVN24
09:24

Bogucki: smutny to dzień dla Trybunału, smutny dzień dla polskiej demokracji, ale tylko potwierdza, że od trzech lat mamy do czynienia z ludźmi, którzy zamiast konstytucji, zamiast ustaw, zamiast polskiego prawa, używają politycznego łoma

09:22

Bogucki: pan Berek, myślę, że się bardzo źle zapisze w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego

09:20

Bogucki: to nie ma nic wspólnego z państwem prawa, nic wspólnego z demokracją 

09:20

Złożenie ślubowania przez Berka komentował szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, który określił uroczystość jako "groteskę".

- To jest podsumowanie tego, jak wygląda ta koalicja. To znaczy: w przeddzień wyborów zamykają się w gabinetach, udają, że ślubują przed prezydentem, a podstawą ich działania nie jest konstytucja, ustawy, polskie prawo, tylko różnego rodzaju opinie, uchwały, stanowiska - mówił.

09:13

Więcej o uroczystości ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka przeczytasz tutaj.

W Sejmie, "wobec prezydenta". Berek złożył ślubowanie
Dowiedz się więcej:

PILNEW Sejmie, "wobec prezydenta". Berek złożył ślubowanie

09:09

Wydarzenie komentował w TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll. - To są takie zmieszane emocje. Na pewno uważam, że zrobiono krok, bardzo poważny krok, ku możliwości doprowadzenia do działania Trybunału Konstytucyjnego - ocenił.

- To ślubowanie w pełni spełnia warunki ustawowe i konstytucyjne umożliwiające urzędowanie pana Berka - dodał.

09:06

W środę o godzinie 9 w Sejmie Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: TVN24, tvn24.pl
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Tagi:
Maciej BerekTrybunał Konstytucyjny
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