RELACJA Przepychanki pod TK po ślubowaniu Macieja Berka. Przyjechał prezes PiS Jarosław Kaczyński Kamila Grenczyn |

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przybył do Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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W środę o godzinie 9 w Sejmie odbyła się ceremonia złożenia ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka.

Uroczystość poprzedziło opublikowanie we wtorek przez Komisję Wenecką opinii, w której stwierdzono, że należy zagwarantować, aby "prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej".

Maciej Berek będzie dzisiaj o godzinie 20 gościem "Kropki nad i" w TVN24 i TVN24+

Komisja wskazała też, że jeśli prezydent "odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, uniemożliwiając w ten sposób ukończenie zwykłej procedury składania ślubowania", możliwe jest "dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta".

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwają przepychanki zgromadzonych tam manifestantów, między innymi z Ruchu Obrony Granic i Klubów Gazety Polskiej z policją.

Wszystkie wpisy (30) Najważniejsze (0) Sortowanie: od najnowszych od najnowszych od najstarszych 8 minut temu Święczkowski: jeżeli nie, muszą wszyscy poczekać do roztrzygnięcia sporu kompetencyjnego Więcej o tym przeczytasz tutaj. 9 minut temu Święczkowski: jeżeli pan prezydent uzna, że to było ślubowanie złożone wobec jego osoby, wtedy pan Berek obejmie urząd 11:09 Do zgromadzonych wyszedł prezes TK Bogdan Święczkowski. Przekazał, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania i nie nawiązał stosunku służbowego, "do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności". 11:04 Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego pojawił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS - po przejściu przez tłum manifestantów - został wpuszczony na teren instytucji. Jarosław Kaczyński przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: TVN24 10:55 Czarzasty zauważył, że na teren Trybunału Konstytucyjnego wjechało ośmiu sędziów. - Rola Sejmu w tym momencie się kończy. Natomiast chcę powiedzieć, że rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego - ocenił. - Oczekuję, że będzie to się działo w najbliższym czasie. To znaczy: kończymy etap bronienia Trybunału Konstytucyjnego w imię interesów prezydenta bądź Prawa i Sprawiedliwości, bądź innych sił politycznych - mówił marszałek Sejmu. 10:51 Czarzasty: kończy się jeden etap, zaczyna się etap drugi 10:49 Czarzasty: mam satysfakcję w związku z tym, bo linia przyjęta przez kancelarię Sejmu i przez Sejm okazuje się - tak jak zresztą wiedzieliśmy - zgodna z prawem 10:47 Na konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nawiązał do opublikowanej we wtorek opinii Komisji Weneckiej. - Według tej wykładni prezydent ma bezzwłocznie przyjmować przysięgę od sędziów wybranych przez Sejm, nie przypisując sobie przy tym żadnych uprawnień do kontroli procedury wyborczej - przypomniał. - W Polsce te dwie zasady zostały złamane. Po pierwsze, prezydent nie przyjął po raz kolejny bezpośrednio ślubowania. Po drugie, jeżeli chodzi o wnioski pana prezydenta i kancelarii prezydenta, zarzucające Sejmowi powołanie pana Berka na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, że były jakiekolwiek uchybienia, okazały się (...) niesłuszne - wymieniał. 10:41 Maciej Berek będzie dzisiaj o godzinie 20 gościem "Kropki nad i" w TVN24 i TVN24+ 10:24 Na teren Trybunału wjechały samochody z sędziami TK, wśród nich jest Maciej Berek. Sędziowie wjeżdżają na teren Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: TVN24 10:23 Policji udało się odblokować wejście do Trybunału Konstytucyjnego. 10:19 Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwają przepychanki zgromadzonych tam manifestantów, między innymi z Ruchu Obrony Granic i Klubów Gazety Polskiej, z policją. Przepychanki przez Trybunałem Konstytucyjnym Źródło: TVN24 10:10 Berek: wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego - w szczególności wszyscy my, którzy tutaj jesteśmy - zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję 10:03 Berek: do prezydenta zwróciłem się na piśmie, a dzisiaj złożyłem na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym ślubowanie o takim tekście, którego ustawa ode mnie wymaga 10:01 Berek: nie wydaje mi się, żeby komunikacja za pomocą mediów była tym, co przystoi prezydentowi i jego przedstawicielom 10:00 Berek: nawet gdyby traktować wypowiedzi jego przedstawicieli i urzędników jako takie, które są właściwą formą, także żadnej odpowiedzi nie otrzymałem 09:59 Berek: do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane Maciej Berek napisał pismo do prezydenta 21 września 2026 roku, w którym wezwał go do odebrania ślubowania sędziowskiego. 09:58 Berek w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że "złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i takiej, która faktycznie była możliwa do zrealizowania". - Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowane w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu - powiedział. Berek o złożonym ślubowaniu. "Jest adresowane, kierowane do prezydenta" Źródło: TVN24 09:52 Żurek: Berek ma naprawdę silną osobowość, ma bardzo dobrą znajomość prawa, ale Trybunał postawią na nogi wszyscy sędziowie - takie jest przynajmniej moje założenie i ja wierzę w to, że to się stanie naprawdę w najbliższym czasie 09:51 Żurek o Berku: to jest świetny prawnik o twardym kręgosłupie i ja wiem, że on będzie realizował misję takiej odbudowy instytucji, która jest dla nas bardzo ważna 09:38 Żurek był pytany, czego spodziewa się po Berku w Trybunale Konstytucyjnym. - Po wszystkich wybranych sędziach przez demokratyczną większość, ale także po kilku sędziach wybranych w czasach PiS-u, ja się spodziewam odbudowy Trybunału dla obywateli. Myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze - przyznał. 09:35 Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek był pytany w TVN24, czy wysłał wiadomość z gratulacjami Maciejowi Berkowi. - Nie zdążyłem. Mam taką liczbę obowiązków, że myślę, że cieszy się były minister Berek, a obecnie sędzia Trybunału, i ja nie muszę wysyłać mu SMS-a - ocenił. 09:29 Bogucki pytany o to, czy prezydent otrzymał zaproszenie na uroczystość ślubowania Berka w Sejmie, powiedział, że "nic mu o tym nie wiadomo". Określił ślubowanie jako "tragikomedię". Ślubowanie Macieja Berka. Szef kancelarii prezydenta komentuje Źródło: TVN24 09:24 Bogucki: smutny to dzień dla Trybunału, smutny dzień dla polskiej demokracji, ale tylko potwierdza, że od trzech lat mamy do czynienia z ludźmi, którzy zamiast konstytucji, zamiast ustaw, zamiast polskiego prawa, używają politycznego łoma 09:22 Bogucki: pan Berek, myślę, że się bardzo źle zapisze w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego 09:20 Bogucki: to nie ma nic wspólnego z państwem prawa, nic wspólnego z demokracją 09:20 Złożenie ślubowania przez Berka komentował szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, który określił uroczystość jako "groteskę". - To jest podsumowanie tego, jak wygląda ta koalicja. To znaczy: w przeddzień wyborów zamykają się w gabinetach, udają, że ślubują przed prezydentem, a podstawą ich działania nie jest konstytucja, ustawy, polskie prawo, tylko różnego rodzaju opinie, uchwały, stanowiska - mówił. 09:13 Więcej o uroczystości ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka przeczytasz tutaj. Dowiedz się więcej: PILNE W Sejmie, "wobec prezydenta". Berek złożył ślubowanie 09:09 Wydarzenie komentował w TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll. - To są takie zmieszane emocje. Na pewno uważam, że zrobiono krok, bardzo poważny krok, ku możliwości doprowadzenia do działania Trybunału Konstytucyjnego - ocenił. - To ślubowanie w pełni spełnia warunki ustawowe i konstytucyjne umożliwiające urzędowanie pana Berka - dodał. 09:06 W środę o godzinie 9 w Sejmie Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zobacz nowe wpisy ( ) Do góry