Przepychanki pod TK po ślubowaniu Macieja Berka. Przyjechał prezes PiS Jarosław Kaczyński
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W środę o godzinie 9 w Sejmie odbyła się ceremonia złożenia ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka.
Uroczystość poprzedziło opublikowanie we wtorek przez Komisję Wenecką opinii, w której stwierdzono, że należy zagwarantować, aby "prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej".
Maciej Berek będzie dzisiaj o godzinie 20 gościem "Kropki nad i" w TVN24 i TVN24+
Komisja wskazała też, że jeśli prezydent "odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, uniemożliwiając w ten sposób ukończenie zwykłej procedury składania ślubowania", możliwe jest "dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta".
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwają przepychanki zgromadzonych tam manifestantów, między innymi z Ruchu Obrony Granic i Klubów Gazety Polskiej z policją.
Święczkowski: jeżeli nie, muszą wszyscy poczekać do roztrzygnięcia sporu kompetencyjnego
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Święczkowski: jeżeli pan prezydent uzna, że to było ślubowanie złożone wobec jego osoby, wtedy pan Berek obejmie urząd
Do zgromadzonych wyszedł prezes TK Bogdan Święczkowski. Przekazał, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania i nie nawiązał stosunku służbowego, "do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności".
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego pojawił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS - po przejściu przez tłum manifestantów - został wpuszczony na teren instytucji.
Czarzasty zauważył, że na teren Trybunału Konstytucyjnego wjechało ośmiu sędziów. - Rola Sejmu w tym momencie się kończy. Natomiast chcę powiedzieć, że rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego - ocenił.
- Oczekuję, że będzie to się działo w najbliższym czasie. To znaczy: kończymy etap bronienia Trybunału Konstytucyjnego w imię interesów prezydenta bądź Prawa i Sprawiedliwości, bądź innych sił politycznych - mówił marszałek Sejmu.
Czarzasty: kończy się jeden etap, zaczyna się etap drugi
Czarzasty: mam satysfakcję w związku z tym, bo linia przyjęta przez kancelarię Sejmu i przez Sejm okazuje się - tak jak zresztą wiedzieliśmy - zgodna z prawem
Na konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nawiązał do opublikowanej we wtorek opinii Komisji Weneckiej. - Według tej wykładni prezydent ma bezzwłocznie przyjmować przysięgę od sędziów wybranych przez Sejm, nie przypisując sobie przy tym żadnych uprawnień do kontroli procedury wyborczej - przypomniał.
- W Polsce te dwie zasady zostały złamane. Po pierwsze, prezydent nie przyjął po raz kolejny bezpośrednio ślubowania. Po drugie, jeżeli chodzi o wnioski pana prezydenta i kancelarii prezydenta, zarzucające Sejmowi powołanie pana Berka na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, że były jakiekolwiek uchybienia, okazały się (...) niesłuszne - wymieniał.
Maciej Berek będzie dzisiaj o godzinie 20 gościem "Kropki nad i" w TVN24 i TVN24+
Na teren Trybunału wjechały samochody z sędziami TK, wśród nich jest Maciej Berek.
Policji udało się odblokować wejście do Trybunału Konstytucyjnego.
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwają przepychanki zgromadzonych tam manifestantów, między innymi z Ruchu Obrony Granic i Klubów Gazety Polskiej, z policją.
Berek: wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego - w szczególności wszyscy my, którzy tutaj jesteśmy - zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję
Berek: do prezydenta zwróciłem się na piśmie, a dzisiaj złożyłem na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym ślubowanie o takim tekście, którego ustawa ode mnie wymaga
Berek: nie wydaje mi się, żeby komunikacja za pomocą mediów była tym, co przystoi prezydentowi i jego przedstawicielom
Berek: nawet gdyby traktować wypowiedzi jego przedstawicieli i urzędników jako takie, które są właściwą formą, także żadnej odpowiedzi nie otrzymałem
Berek: do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane
Maciej Berek napisał pismo do prezydenta 21 września 2026 roku, w którym wezwał go do odebrania ślubowania sędziowskiego.
Berek w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że "złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i takiej, która faktycznie była możliwa do zrealizowania".
- Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowane w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu - powiedział.
Żurek: Berek ma naprawdę silną osobowość, ma bardzo dobrą znajomość prawa, ale Trybunał postawią na nogi wszyscy sędziowie - takie jest przynajmniej moje założenie i ja wierzę w to, że to się stanie naprawdę w najbliższym czasie
Żurek o Berku: to jest świetny prawnik o twardym kręgosłupie i ja wiem, że on będzie realizował misję takiej odbudowy instytucji, która jest dla nas bardzo ważna
Żurek był pytany, czego spodziewa się po Berku w Trybunale Konstytucyjnym. - Po wszystkich wybranych sędziach przez demokratyczną większość, ale także po kilku sędziach wybranych w czasach PiS-u, ja się spodziewam odbudowy Trybunału dla obywateli. Myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze - przyznał.
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek był pytany w TVN24, czy wysłał wiadomość z gratulacjami Maciejowi Berkowi.
- Nie zdążyłem. Mam taką liczbę obowiązków, że myślę, że cieszy się były minister Berek, a obecnie sędzia Trybunału, i ja nie muszę wysyłać mu SMS-a - ocenił.
Bogucki pytany o to, czy prezydent otrzymał zaproszenie na uroczystość ślubowania Berka w Sejmie, powiedział, że "nic mu o tym nie wiadomo". Określił ślubowanie jako "tragikomedię".
Bogucki: smutny to dzień dla Trybunału, smutny dzień dla polskiej demokracji, ale tylko potwierdza, że od trzech lat mamy do czynienia z ludźmi, którzy zamiast konstytucji, zamiast ustaw, zamiast polskiego prawa, używają politycznego łoma
Bogucki: pan Berek, myślę, że się bardzo źle zapisze w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego
Bogucki: to nie ma nic wspólnego z państwem prawa, nic wspólnego z demokracją
Złożenie ślubowania przez Berka komentował szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, który określił uroczystość jako "groteskę".
- To jest podsumowanie tego, jak wygląda ta koalicja. To znaczy: w przeddzień wyborów zamykają się w gabinetach, udają, że ślubują przed prezydentem, a podstawą ich działania nie jest konstytucja, ustawy, polskie prawo, tylko różnego rodzaju opinie, uchwały, stanowiska - mówił.
Więcej o uroczystości ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka przeczytasz tutaj.
Wydarzenie komentował w TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll. - To są takie zmieszane emocje. Na pewno uważam, że zrobiono krok, bardzo poważny krok, ku możliwości doprowadzenia do działania Trybunału Konstytucyjnego - ocenił.
- To ślubowanie w pełni spełnia warunki ustawowe i konstytucyjne umożliwiające urzędowanie pana Berka - dodał.
W środę o godzinie 9 w Sejmie Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego.