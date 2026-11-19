Polska Donald Tusk o propozycji PSL w sprawie Trybunału. "Bardzo trudno mi sobie wyobrazić..." Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Tusk: szanuję tych, którzy z panem Boguckim rozmawiają, ale to nie ma żadnego związku z rzeczywistością Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Donald Tusk rozmawiał z dziennikarzami przed wylotem do Berlina na spotkanie koalicji chętnych z udziałem kilkudziesięciu szefów państw i rządów, w tym prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Premier nawiązał do rozmów pod przewodnictwem szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego w sprawie rozwiązania konfliktu w Trybunale Konstytucyjnym.

- Bardzo mi zależy na tym, żeby to konstytucja, przepisy, dobre obyczaje, żeby to znowu wróciło jako główne kryteria działania państwa polskiego - mówił.

- O tym, jak wygląda ustrój Polski, nie mogą decydować partyjne rozmowy w Pałacu Prezydenckim. Po prostu to nie ma nic do rzeczy, szczerze powiedziawszy - powiedział Tusk. - Ja szanuję decyzję tych, którzy z panem Boguckim rozmawiają, ale to nie ma żadnego związku z rzeczywistością - dodał.

Donald Tusk o konieczności zmiany konstytucji

Premier skomentował też samą propozycję resetu konstytucyjnego przedstawioną przez PSL. - Wiadomo, że to są propozycje, które wymagają zmian konstytucyjnych. Bardzo trudno mi sobie wyobrazić, żeby w polskim parlamencie udało się zdobyć większość dla zmian konstytucyjnych - powiedział.

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Jak dodał, kwestia TK "w naszej ocenie jest w konstytucji dość dobrze opisana". - Mamy Trybunał Konstytucyjny, wreszcie złożony z legalnych sędziów i (...) ten Trybunał spokojnie, zgodnie z procedurami będzie podejmował prace - mówił Tusk. - Trzymam kciuki za tych wszystkich, którzy chcą podobnie jak ja przestrzegać konstytucji, a nie ją wywracać - zakończył premier.

Tusk odniósł się też do propozycji "rządu technicznego", o której w czwartek napisał Jarosław Kaczyński. - Może nie koncentrujmy się na politycznych dowcipach - odparł.