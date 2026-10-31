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Polska

Dwaj ministrowie "byli gotowi" spotkać się z Nawrockim. Dlaczego do tego nie doszło?

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Andrzej Domański i Jan Grabiec podczas posiedzenia rządu 28.09.2024
Zaproszono ich czy nie? Konsultacje w Pałacu bez polityków KO
Źródło zdj. gł.: TVP
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Minister finansów Andrzej Domański i minister Jan Grabiec byli gotowi stawić się dziś w Pałacu Prezydenckim - przekazał w rozmowie z tvn24.pl przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbyła się seria spotkań dotyczących sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. W rozmowach z prezydentem Karolem Nawrockim uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klubów i kół, poza Koalicją Obywatelską, Centrum i Lewicą. O ile Centrum i Lewica odrzuciły zaproszenia, o tyle sprawa uczestnictwa Koalicji Obywatelskiej jest mniej jasna.

Jak ustaliła reporterka TVN24 Adrianna Otręba, przed godziną 15 przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński dostał SMS od prezydenckiego ministra Mateusza Koteckiego z pytaniem, czy jest gotowy się spotkać.

Jak relacjonował Konwiński, po godzinie 15 odpisał, że do reprezentowania klubu są delegowani Andrzej Domański i Jan Grabiec. Dodał, że po około dwóch godzinach zadzwonił do Koteckiego i usłyszał, że przekazał jego wiadomość "dalej".

Ostatecznie w sobotę - według wiedzy Konwińskiego - ministrowie Domański i Grabiec nie otrzymali zaproszenia do pałacu, ale - co powtórzył w rozmowie z nami - "byli gotowi się stawić".

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Do kryzysu w Trybunale doszło po ogłoszeniu w piątek przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że kieruje pracami TK. Następnie przed siedzibą Trybunału doszło do napięć i demonstracji, a na miejscu pojawiła się policja.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i w nocy z piątku na sobotę przybył do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia.

Po opuszczeniu budynku TK prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Tusk ocenił, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem" i że "w pewnych sprawach nie może być kompromisu".

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Koalicja ObywatelskaPrezydent RPKarol NawrockiTrybunał KonstytucyjnyAndrzej DomańskiJan Grabiec
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