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Podsumowujemy

Zawieszony Święczkowski, prezydent w siedzibie TK, protesty przed gmachem. To wydarzył się w nocy

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Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Gorąco pod Trybunałem Konstytucyjnym. Próba sforsowania ogrodzenia
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska poinformowała o zawieszeniu w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Prezydent Karol Nawrocki wszedł do siedziby Trybunału. Przed gmachem TK zgromadziło się wielu ludzi - demonstranci przecięli łańcuch na bramie. Interweniowała policja. Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia z nocy.

W piątkowe popołudnie na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska poinformowała w TVN24, że to ona wydała takie zarządzenie i przekazała, że przebywa w budynku razem z sześciorgiem innych sędziów. Dodała, że wcześniej przejęła kierowanie TK i odsunęła od czynności prezesa TK.

Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował wnioski o uchylenie immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego.

Podstawy prawne, na które powołała się Korwin-Piotrowska i niejednoznaczną ich ocenę prawników opisaliśmy tutaj >>>

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Poinformowała, że prezes Święczkowski będzie mógł złożyć wyjaśnienia przed Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów, które zwołała na 3 listopada.

Karol Nawrocki w siedzibie Trybunału

Prezydent Karol Nawrocki wszedł w sobotę w nocy do siedziby Trybunału Konstytucyjnego wraz z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, z którym wcześniej się spotkał. Wszedł do budynku, chociaż był powstrzymywany. Szerzej to zajście opisał sędzia TK Maciej Berek.

Niedługo po wejściu prezydenta do gmachu TK, dziennikarz Onetu Kamil Dziubka opublikował nagranie, na którym widać fragment wymiany zdań pomiędzy Nawrockim i sędziami, m.in. Korwin-Piotrowską. Na nagraniu widać również sędziów TK Krystiana Markiewicza i Macieja Berka.

- Nie jesteście sędziami Trybunału Konstytucyjnego i przejmujecie ten budynek nielegalnie - zwrócił się do nich Nawrocki. - Nie macie żadnych podstaw prawnych do tego, żeby ani tu przebywać, ani wydawać te śmieszne zarządzenia - powiedział następnie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Prezydent opuścił budynek TK około godziny 5. W krótkim oświadczeniu ocenił, że "doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu". "Wzywam do przywrócenia porządku prawnego" - stwierdził. Poinformował, że zwołuje "pilne konsultacje sił parlamentarnych".

Tusk: innej drogi nie ma

Do wydarzeń w trybunale odniósł się premier Donald Tusk. "Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania" - napisał. "Innej drogi nie ma" - dodał.

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki w "Faktach po Faktach" skomentował zachowanie zwolenników PiS, w tym obecnego pod Trybunałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. - Uważam, że sytuacja jest bardzo poważna, bo dzisiaj widać wyraźnie, o co chodzi prezesowi Kaczyńskiemu. Chce zdobyć władzę, nie bacząc na to, jaki będzie tego koszt - powiedział.

Sprzeciw prawicy wobec decyzji sędzi Korwin-Piotrowskiej

Paweł Soloch złożył rezygnację z funkcji ambasadora RP w Rumunii. Wcześniej "wobec wydarzeń w kraju" o rezygnacji z funkcji ambasadora RP w Chinach poinformował Jakub Kumoch. "Najwyższe oburzenie i stanowczy sprzeciw" wobec działań polskiego rządu wyraził pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński.

Reakcja ambasadora USA w Polsce

"Wydarzenia, które rozgrywają się dziś wieczorem przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym, są rzeczywiście bardzo poważne. Wydaje się, że jesteśmy świadkami bezprecedensowej konfrontacji dotyczącej sposobu, w jaki rząd korzysta z władzy państwowej, a także niezależności i autorytetu instytucji konstytucyjnej" – napisał na platformie X ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Jego zdaniem, ludzie zbierający się przed Trybunałem "sprawiają, że i tak już niebezpieczna sytuacja staje się jeszcze bardziej wybuchowa". "Ostatnią rzeczą, jakiej Polska potrzebuje, jest konfrontacja, która przerodzi się w coś znacznie gorszego" - przestrzegł.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyKarol NawrockiDonald TuskBogdan ŚwięczkowskiPrawo i SprawiedliwośćWaldemar ŻurekNajważniejsze informacje
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