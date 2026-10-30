Polska Komentarz Donalda Tuska. "To wymaga zdecydowanego działania" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Relacja Jana Piotrowskiego spod Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i jego zastępca Bartłomiej Sochański zostali odsunięci od obowiązków na okres jednego miesiąca - brzmi oświadczenie na stronie TK. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że skierował do TK wnioski o uchylenie immunitetów obu sędziom.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, "jako sędzia posiadająca najdłuższy staż" przejęła obowiązki prezesa Trybunału. Jednocześnie na terenie TK - lecz nie w budynku - pojawiła się policja. Na ulicy przed Trybunałem trwają protesty przeciwników rządu, w tym posłów PiS.

Komentarz Donalda Tuska

Do wydarzeń w Trybunale odniósł się premier Donald Tusk. "Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania" - napisał.

"Innej drogi nie ma" - dodał.

Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2026 Rozwiń Źródło: X/Donald Tusk