Komentarz Donalda Tuska. "To wymaga zdecydowanego działania"
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i jego zastępca Bartłomiej Sochański zostali odsunięci od obowiązków na okres jednego miesiąca - brzmi oświadczenie na stronie TK. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że skierował do TK wnioski o uchylenie immunitetów obu sędziom.
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, "jako sędzia posiadająca najdłuższy staż" przejęła obowiązki prezesa Trybunału. Jednocześnie na terenie TK - lecz nie w budynku - pojawiła się policja. Na ulicy przed Trybunałem trwają protesty przeciwników rządu, w tym posłów PiS.
Komentarz Donalda Tuska
Do wydarzeń w Trybunale odniósł się premier Donald Tusk. "Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania" - napisał.
"Innej drogi nie ma" - dodał.