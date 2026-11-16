"Czy można jeszcze gorzej?". Długa lista medialnych grzechów Republiki

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- Cały czas nie widać ani jednego policjanta. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Tylko straż miejska i gdzieś się podziała policja, (...), prawdopodobnie wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy - tak zaledwie kilka minut po zamachu w Krakowie mówi na antenie Republiki jej naczelny Tomasz Sakiewicz.

W rzeczywistości jeden z policjantów stoi tuż za nim. Jest w cywilnym ubraniu, w czarnej kurtce, czapce i kominiarce, z widocznym emblematem policji na lewym ramieniu.

To tylko jeden z przykładów tego, jak daleko w ostatnich tygodniach potrafili posunąć się pracownicy tej stacji.

- To ludzie, którzy z antyzasad, nie tylko dziennikarskich, ale i interpersonalnych, uczynili standard postępowania - mówi doktor Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego.