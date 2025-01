- Nigdy nie było takich zagrożeń terrorystycznych, aktami dywersji i sabotażu. Nigdy też nie mieliśmy do czynienia z czymś, co nazwano wojną hybrydową - stwierdził Kosiniak-Kamysz. - Ta wojna, która przyjęła tą nazwę, która trwa od pokoleń, to jest wojna i walka, gdzie złe siły próbują kłamstwem zniszczyć dobro i prawdę. - dodał.

"To jest rekord spośród wszystkich państw NATO"

Dlatego, jak mówił Kosiniak-Kamysz, "w tym roku będziemy wydawać na bezpieczeństwo państwa polskiego najwięcej w naszej historii". Dodał, że "to będzie blisko pięć procent PKB". Wydatki mają wynieść 187 miliardów złotych, "o 50 miliardów więcej niż w 2023 roku". - To jest absolutny rekord świata, to jest rekord spośród wszystkich państw NATO - mówił o wydatkach na obronność w stosunku do PKB. Uzupełnił, że jest to "wielka inwestycja w polskie bezpieczeństwo".