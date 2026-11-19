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Druga tura rozmów zwolenników resetu konstytucyjnego pod przewodnictwem szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego zakończyła się stwierdzeniem o zgodności co do około 70 proc. proponowanych rozwiązań i zapowiedzią kolejnych rozmów w czwartek o godz. 18.
Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, dotarł do pełnej wersji projektu położonej na stole przez Kancelarię Prezydenta w środę, która była punktem wyjścia do dalszych prac. Poniżej szczegółowo omawiamy pomysły, które miały być połączeniem propozycji PSL z uwagami pozostałych uczestników rozmów.
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