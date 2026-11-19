Polska Ta czerwień ma dać do myślenia. Podświetlono setki budynków Oprac. Mateusz Czajka |

Pałac Branickich w Białymstoku zapłonął czerwienią Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W czwartek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Na ten dzień został zaplanowany także finał trwającej od początku października kampanii "Dzieciństwo bez Przemocy", zorganizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krajową Koalicję na Rzecz Ochrony Dzieci.

W ramach finału o godzinie 17:00 na czerwono podświetlone zostały budynki instytucji publicznych, urzędów, szkół, siedziby organizacji, charakterystyczne obiekty architektoniczne i inne miejsca w całym kraju. Organizatorzy zachęcali, żeby do akcji włączyły się również osoby prywatne, podświetlając na czerwono okna swoich domów i mieszkań.

Na godz. 18 zaplanowano iluminację na ścianie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Pięć tysięcy budynków podświetlonych

Przedstawiciel Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przekazał tvn24.pl, że podświetlonych zostało około pięć tysięcy budynków, co ma symbolizować wspólny sprzeciw wobec przemocy oraz solidarność z dziećmi, które jej doświadczają.

Jak wynika z raportu "Barometr postaw wobec krzywdzenia dzieci w Polsce 2026", o ile większość Polaków zareagowałaby, będąc świadkiem bicia dziecka, o tyle widząc, że dorosły na dziecko krzyczy - niekoniecznie. To właśnie przemoc emocjonalna - rozumiana jako krzyk, ignorowanie oraz krytykowanie dziecka - była motywem przewodnim tegorocznej edycji kampanii "Dzieciństwo bez przemocy".

Filharmonia w Szczecinie została podświetlona na czerwono Źródło zdjęcia: TVN24

"Manifest Dzieciństwa bez Przemocy"

Na kampanię, poza zorganizowanymi konferencjami czy spotami emitowanymi w radiu i telewizji, złożyło się ponad 6,5 tys. inicjatyw edukacyjnych.

"'Dzieciństwo bez Przemocy' to coś więcej niż kampania. To ruch społeczny, który łączy ludzi i instytucje wokół wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci. (...) Wspólnie możemy budować świat, w którym każde dziecko dorasta bez przemocy, w poczuciu bezpieczeństwa i z szacunkiem dla swoich potrzeb" – zaznaczyła cytowana w komunikacie FDDS dr Monika Sajkowska, liderka i inicjatorka kampanii.

Chętni mogą także podpisać "Manifest Dzieciństwa bez Przemocy", wyrażając w ten sposób brak zgody na krzywdzenie dzieci oraz wsparcie ich prawa do bezpiecznego dzieciństwa.