Hołownia wraca. "Nie wiem, czy sam do końca wie, czego chce"

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Jesteśmy jak panna na wydaniu. Nie możemy się zdecydować czy w tę, czy w tamtą - jeszcze we wtorek rozkładała ręce jedna z osób ze środowiska Polski 2050. Bo serial pod tytułem "Szymon Hołownia na szefa klubu parlamentarnego" wydawał się nie mieć końca. Decyzję wciąż odwlekano.

Rozstrzygnięcie przyszło dopiero w czwartek. Założyciel i pierwszy przewodniczący tej partii obejmuje stanowisko, które może być ważne w kontekście jego dalszych politycznych planów. A te - jak wynika ze słów samego Hołowni - wykraczają poza kierowanie klubem.