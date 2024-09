"Widzimy cofkę do rzeki Bóbr". Najnowsze informacje o sytuacji powodziowej

Nie pozostawimy mieszkańców terenów popowodziowych samych z ich problemami - zapewniał w środę na sztabie kryzysowym we Wrocławiu premier Donald Tusk. Jak mówił dyrektor IMGW Robert Czerniawski, najbardziej niepokojąca, choć stabilna sytuacja jest teraz w Krośnie Odrzańskim (woj. lubuskie). - Widzimy cofkę do rzeki Bóbr, (...) wały przeciwpowodziowe wytrzymują to obciążenie - tłumaczył.

W środę odbył się kolejny sztab kryzysowy we Wrocławiu z udziałem premiera Donalda Tuska, szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Wrocław już nie jest zagrożony wysoką falą. Cały czas mamy świadomość presji wody na wały, że zawsze w każdej chwili coś może się zdarzyć, ale chyba rzeczywiście chyba można powiedzieć, że powódź tym razem Wrocławia nie dopadła - mówił premier Donald Tusk.

Podziękował mieszkańcom, samorządowi, żołnierzom, strażakom, policjantom i administracji "za wielki wysiłek" w obronie przed powodzią.

- To, na czym nam powinno bardzo zależeć - umawialiśmy się na to na samym początku - że nie pozostawimy mieszkańców terenów popowodziowych samych z ich problemami po powodzi. Dzisiaj to jest przede wszystkim wysiłek usuwania śmieci, osuszania, później będzie to wysiłek odbudowy. Nie możemy nikogo pozostawić w tej sytuacji - podkreślił.

Prezeska Wód Polskich o sytuacji powodziowej, 25.09 TVN24

Wody Polskie: zbiornik w Raciborzu w razie potrzeby "może znowu działać"

Prezeska Wód Polskich Joanna Kopczyńska przedstawiła informację na temat zbiorników przeciwpowodziowych. Przekazała, że polder Buków (woj. śląskie) "funkcjonuje prawidłowo i powoli spuszcza wodę, jest zapełniony w 10 procentach". Zbiornik w Raciborzu Dolnym (woj. śląskie) także jest zapełniony w 10 procentach i w razie potrzeby "może znowu działać". Trwa teraz spuszczanie wody z tego zbiornika. W zbiornikach w Mietkowie (woj. dolnośląskie) i Otmuchowie (woj. opolskie) też jest ustabilizowana sytuacja.

Kopczyńska podkreśliła jednak, że sytuacja jest tym trudniejsza, im dalej w dół rzeki. Jak mówiła, w regionie Nowej Soli, Bytomia Odrzańskiego, Sulechowa, Świebodzina i Krosna Odrzańskiego (woj. lubuskie) utrzymywany jest stały monitoring zabezpieczeń przeciwpowodziowych, a ewentualne przesięki są zabezpieczane i trzymane pod obserwacją. Podobnie sytuacja wygląda w regionie Słubic i Wschowy.

- Most tymczasowy przez Odrę jest przejezdny, a sytuacja jest dobra i stabilna - powiedziała Kopczyńska. - Jeśli chodzi o Szczecin, to obowiązuje obecnie ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia, przekroczenie stanów alarmowych od ujścia Warty do miasta Gryfino. Obecnie nie są ogłoszone stany pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe; sytuacja pod kontrolą, jest monitorowana stale - zapewniła.

Sztab kryzysowy we Wrocławiu PAP/Maciej Kulczyński

IMGW: w środę szczyt fali w Białej Górze

Dyrektor IMGW Robert Czerniawski przedstawił bieżącą sytuację meteo i hydrologiczną w rejonach powodziowych. Poinformował, że w Krośnie Odrzańskim (woj. lubuskie) sytuacja jest najbardziej niepokojąca, choć stabilna. - Widzimy cofkę do rzeki Bóbr i tamta sytuacja jest najbardziej niepokojąca, chociaż w samym Krośnie nie jest dramatycznie, jak obserwuję - wały przeciwpowodziowe wytrzymują to obciążenie. W Połecku obserwujemy już stabilizację - relacjonował.

Jak przekazał, w środę spodziewany jest szczyt fali powodziowej w Białej Górze (woj. lubuskie), gdzie poziom wody "jest bliski stanowi z 2010 r.". Wzrosty zaobserwowano także w Słubicach (woj. lubuskie), w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie) i w Gozdowicach (woj. zachodniopomorskie). - W Słubicach ma się pojawić maksimum w czwartek, w Kostrzynie w piątek, w Gozdowicach - z piątku na sobotę - podkreślił.

Prezydent Wrocławia: odwołano stany alarmowe na czterech rzekach

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował w środę rano, że na czterech z pięciu rzek przepływających przez miasto odwołano stany alarmowe. Obecnie obowiązuje on jedynie na Bystrzycy. W mieście otwarto kolejne drogi i mosty. - Już wczoraj przed północą na wodomierzu w Trestnie było poniżej stanu alarmowego, poniżej 450 cm - powiedział.

- O północy nasze służby drogowe otwierały kolejne drogi i mosty, w tym tak wyczekiwany przez mieszkańców Most Marszowicki - zaznaczył prezydent Wrocławia.

Wojewoda opolska: sytuacja ulega poprawie

Wojewoda opolska Monika Jurek poinformowała w środę, że sytuacja hydrologiczna na Opolszczyźnie ulega poprawie, stany alarmowe utrzymywać mają się już tylko na trzech stacjach, stan ostrzegawczy - na jednej.

Poinformowała też o rozpoczęciu w Głuchołazach kolejnych prac z udziałem wojska - do miasta skierowany został most składany BLG wraz z grupą zadaniową wojsk inżynieryjnych. Teraz - jak mówiła - podejmowana będzie próba przeprawy mostowej przez rzekę Biała Głuchołaska, która to przeprawa pozwolić ma na m.in. wywóz śmieci popowodziowych z terenów zdrojowej części miasta.

Cały Lądek-Zdrój ma dostęp do wody pitnej

Pełnomocnik MSWiA do spraw zarządzania kryzysowego w Stroniu-Śląskim i Lądku-Zdroju nadbryg. Michał Kamieniecki poinformował, że cały Lądek-Zdrój ma już dostęp do wody.

Kamieniecki zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia "długofalowej pracy administracji" w urzędach gmin. - Powiedzieć, że zadania urzędników wzrosły o tysiąc procent, to jest wręcz mało - zauważył.

Poinformował także o incydencie, do którego doszło w obiekcie, w którym przebywali strażacy - w nocy miało dojść do pożaru instalacji elektrycznej. Jak powiedział jednak, dzięki czujce dymu udało się ugasić ogień w zalążku.

