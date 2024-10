Moi poprzednicy znieśli limity w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, ale kolejki do specjalistów się wydłużyły. To nie jest rozwiązanie, dlatego robię to inaczej - powiedziała w TVN24 ministra zdrowia Izabela Leszczyna. - Dojdziemy do skrócenia kolejek, większej dostępności, ale innym sposobem i to musi potrwać - zaznaczyła.

Izabela Leszczyna, ministra zdrowia, gościła we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego". Mówiła, że kiedy obejmowała swój urząd niespełna rok temu, "dokładnie wiedziała, jaką propozycję złożył premier i wiedziała, na co się decyduje".

Odnosiła się do swoich słów jeszcze sprzed wyborów, gdy mówiła o "czarodziejskiej różdżce" w ochronie zdrowia. - Powiedziałam, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki będziemy mieli odblokowane KPO i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki naprawdę to zrobiliśmy. 17 miliardów złotych (trafiło - red.) na szpitale leczące pacjentów onkologicznych, na długoterminową opiekę i na szpitale leczące choroby kardiologiczne. Mamy to - wskazywała ministra.

- Znieśliśmy limity na opiekę hospicyjno-paliatywną. Ale przychodzi człowiek do Ministerstwa Zdrowia i robi analizę. Okazuje się, że moi poprzednicy znieśli limity w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli tam, gdzie przyjmuje kardiolog, neurolog, diabetolog i tak dalej. Czy skróciły się kolejki? Nie, wydłużyły się. Wydłużyły się kolejki do specjalistów - tłumaczyła.

Dlatego - wyjaśniała - "zniesienie limitu nie jest tym rozwiązaniem, jest jakimś środkiem do celu, ale cel nie został osiągnięty". - Dlatego robię to inaczej. Dojdziemy do skrócenia kolejek, większej dostępności, ale innym sposobem i to musi potrwać. Nigdy nie powiedziałam, że to się stanie ot tak - podkreśliła Leszczyna.

Ministra była też pytana o pojawiające się w mediach informacje o zarobkach lekarzy sięgających 300 tysięcy złotych miesięcznie. - Z danych, które mam z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, wynika, że tak, są tacy lekarze, którzy przedstawiają fakturę w wysokości 299 tysięcy złotych - przekazała.

- Prosiłam o takie analizy. Wczoraj spotkaliśmy się też z panem premierem w tej sprawie, razem z przedstawicielami dyrektorów szpitali, czyli pracodawców. Przedstawialiśmy mu ten problem. Mamy pewne pomysły, ale najpierw będę o nich rozmawiała z przedstawicielami środowiska, z lekarzami, pielęgniarkami - zaznaczyła.

Gościni "Rozmowy Piaseckiego" komentowała też wywołujące kontrowersje rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, które reguluje dostęp do rehabilitacji w szpitalach od przyszłego roku.

- Ono było gotowe, jak ja przyszłam do resortu. Wstrzymano jego wydanie, przez rok trwały prace. (...) Burzę wywołała jedna kwestia - że mieliśmy wskazań do rehabilitacji medycznej 900, a teraz mamy 170. Szpitale się denerwują, że to oznacza, że nie będą mogły przeprowadzać rehabilitacji, co dla pacjentów oznacza potężny problem - mówiła.

Powiedziała, że "szpitale nie przeczytały tego rozporządzenia". - Rozporządzenie wymyślił zespół ekspertów - dodała.

- Wskazaniami nie będą teraz same choroby, tylko objawy tych chorób. Prosty przykład: dzisiaj wskazaniem jest porażenie czterokończynowe i to jest jedno wskazanie. W poprzednim rozporządzeniu były choroby, które mogą spowodować to porażenie, czyli uraz kręgosłupa, rozległy udar, zaawansowane stwardnienie rozsiane i kilka innych. Co to znaczy? Że lekarze zamienili pięć wskazań w jedno - wyjaśniała Leszczyna.

- Zapewniam o jednym. Żadne dziecko nie straci rehabilitacji szpitalnej, jeśli ją miało - podkreśliła.

Leszczyna: mam z kolegami z rządu napięcie, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych

Leszczyna była pytana, jakie są losy projektu ustawy zapowiedzianego po wprowadzeniu do sprzedaży kontrowersyjnych "alkotubek". Ustawa miałaby uregulować to, w jakiej formie może być sprzedawany alkohol. - Ustawa jest na etapie zespołu Programowania Prac Rządu. (...) W tym tygodniu, po 1 listopada, ta ustawa zostanie przekazana do konsultacji społecznych - zapowiedziała.

- Zaproponujemy przede wszystkim, że alkohol do 300 mililitrów, tak zwane małpki, musi być albo w szkle, albo w metalu, w niczym innym. Alkohol ma być płynny, a nie może być granulatem, żelem czy czymkolwiek innym. Opakowanie nie może w żaden sposób zachęcać, a już szczególnie osób poniżej 18. roku życia - wyliczała proponowane zmiany.

Dodała, że nad projektem trwają jeszcze dyskusje, bo "ma z kolegami z rządu pewne napięcie, jeśli chodzi o stacje benzynowe (sprzedaż tam alkoholu - red.) i zakaz sprzedaży (alkoholu - red.) nocą".

- Nie chcę używać słowa, że ktoś lobbuje. Mamy ministrów, którzy odpowiadają za gospodarkę. Oni reprezentują interesy przedsiębiorców, a to jest zawsze ograniczenie pewnego biznesu - zaznaczyła ministra.

