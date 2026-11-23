Polska Szkoły przećwiczą reakcje na zagrożenie atakiem z powietrza Oprac. Michał Malinowski |

Próbna ewakuacja dzieci ze szkoły. Burmistrz Sycowa o procedurze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Elżbieta Krzysztof/ Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Informację potwierdziła w poniedziałek rzeczniczka prasowa resortu Ewelina Gorczyca. "To bardzo potrzebne działanie. Bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół jest dla nas priorytetem, dlatego zależy nam, aby szkoły były jak najlepiej przygotowane do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Takie ćwiczenia to okazja, by sprawdzić procedury w praktyce i podzielić się doświadczeniami z innymi placówkami" - przekazała Gorczyca.

Poinformowała, że kuratorzy oświaty od piątku pozostają w kontakcie ze szkołami w sprawie organizacji ćwiczeń. Zaznaczyła, że proces wyboru placówek trwa.

Próbne ewakuacje w szkołach

W poniedziałek RMF podało, że w każdym województwie zostanie wybrana jedna szkoła, w której przeprowadzona zostanie modelowa ewakuacja. Takie polecenie trafiło do wojewodów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za wybór szkół odpowiadać będą wojewodowie w porozumieniu z wojewódzkimi kuratoriami oświaty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: MSWiA przygotuje szkoły na wypadek zagrożenia

Próbne ewakuacje mają być przeprowadzone w przyszłym tygodniu, między 30 listopada a 4 grudnia. Na miejscu jako obserwatorzy mają być dyrektorzy innych szkół i placówek oświatowych, którzy będą mogli z bliska zobaczyć, jak uczniowie i pracownicy szkoły powinni reagować na zagrożenie.