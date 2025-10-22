Logo strona główna
Polska

Agenci "do pierwszej wpadki". Kogo zatrzymują służby w Polsce

Jarosław Stróżyk
Tusk: ABW zatrzymało osiem osób podejrzanych o przygotowywanie aktów dywersji
Źródło: TVN24
To są agenci "do pierwszej wpadki" - mówił w "Faktach po Faktach" szef SKW generał Jarosław Stróżyk o osobach podejrzewanych o akty dywersji i zatrzymywanych przez służby. Generał mówił też o "najbardziej pesymistycznych" scenariuszach tego, co mogą chcieć zrobić w Polsce rosyjskie służby.

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego generał brygady doktor Jarosław Stróżyk mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o tym, jak wyglądają i kiedy przeprowadza się akcje zatrzymania osób podejrzewanych o przygotowywanie lub dokonywanie aktów dywersji.

- Niektórzy są zatrzymywani post factum, po wykonaniu jakiegoś niecnego czynu. Są to agenci czasami trochę mylnie nazywani "jednorazowego użytku". To są agenci "do pierwszej wpadki", to rzeczywiście bardziej poprawne określenie - mówił.

Podkreślał przy tym, że "zatrzymania następują w najlepszym momencie". - Jeżeli można - przed faktem, jeżeli trzeba - to w trakcie. A jeżeli ci agenci, którzy chcą dokonać tych niecnych czynów, zrealizowali już jeden - również takie realizacje (zatrzymań - przyp. red.) następują - dodał.

"Najbardziej pesymistyczne" scenariusze

Stróżyk mówił też, że wiele przypadków zatrzymań "wynika z naszej doskonałej współpracy międzynarodowej". - To jest współpraca ze służbami różnych państw, nie tylko ościennych, naszych sojuszników z NATO - dodał.

- My się również, nie chcę powiedzieć uczymy, ale reagujemy na to. I te zatrzymania nie odbywają się tylko w Warszawie. Być może stąd dzisiaj mój strój, bo realizujemy wszystkie (...) działania na terenie całej Polski - mówił dalej.

Generał Jarosław Stróżyk w "Faktach po Faktach"
Generał Jarosław Stróżyk w "Faktach po Faktach"
Źródło: TVN24

- Być może jest taka skuteczność z tego powodu, że ABW odtworzyła szereg nowych delegatur od stycznia tego roku - te, które były zlikwidowane w 2017 roku. A moja służba SKW stworzyła nowe obiekty, nowe jednostki w Zamościu, w Przemyślu, w Olsztynie, bo tam jest potrzebny kontrwywiad wojskowy - ocenił.

Generał był też pytany, jakie są jego zdaniem najbardziej czarne scenariusze dotyczące tego, co mogą chcieć zrobić rosyjskie służby w Polsce, poza działaniem czysto wywiadowczym.

- Takie scenariusze, te najbardziej pesymistyczne, obejmują zatrucia ujęć wody, ataki na naszą sieć energetyczną, paraliż państwa, pewien blackout energetyczny. (...) Już nie mówię o typowych zamachach terrorystycznych - odparł szef SKW.

OGLĄDAJ: Miller: dajcie Kowalowi jakąś komisję dochodzeniową
Leszek Miller

Miller: dajcie Kowalowi jakąś komisję dochodzeniową

Leszek Miller
Autorka/Autor: Aleksandra Koszowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

