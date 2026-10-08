Kropka nad i Szef MSWiA apeluje po atakach w szkołach: nie bądźmy obojętni Aleksandra Sapeta |

Kierwiński apeluje do rodziców i uczniów: nie bądźmy obojętni Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim 15-latek, były uczeń placówki, zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby. 37-letnia woźna mimo podjętej reanimacji zmarła. Dzień wcześniej 19-latek zaatakował dziewięć osób w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Policja udaremniła też atak w szkole w Sierpcu.

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński powiedział w "Kropce nad i" w TVN24, że to "bardzo tragiczny dzień". W przypadku zdarzenia w Sierpcu 17-latka udało się zatrzymać po tym, jak nauczyciele bardzo szybko zgłosili jego niepokojące słowa o planowaniu czegoś "niebezpiecznego".

- I tak to musi działać - podkreślił Kierwiński. Następnie zwrócił się do uczniów i rodziców z apelem: - Jeżeli macie tego typu informacje, jeżeli coś wydaje się wam niepokojącego, zgłaszajcie to na policję. Policja zawsze będzie reagować. W Sierpcu to zadziałało modelowo. Musi tak działać w każdej miejscowości w Polsce - mówił.

- Nie bądźmy obojętni. Czasami lepiej w tych sprawach wykazać się pewną nadwrażliwością i zgłosić zbyt dużo, niż przeoczyć coś, co wydaje nam się błahe, a jednak jest poważnym sygnałem, że może dojść do jakiegoś nieszczęścia - dodał.

Patrole policji we wszystkich szkołach

Mówił też o planowanych patrolach policji w szkołach, które polecił premier Donald Tusk w trakcie pilnego posiedzenia z ministrami. Szef MSWiA potwierdził, że będzie to dotyczyć wszystkich szkół. Jak przekazał, komendant główny policji wydał już polecenia do komend wojewódzkich i powiatowych, aby "w każdej szkole codziennie pojawiali się policjanci albo umundurowani, bądź po cywilnemu (…), żeby wchodzili do szkoły, żeby to nie były tylko patrole naokoło szkół".

- Żeby jasno pokazać, że są wzmożone środki bezpieczeństwa, że policja nad tym czuwa, żeby też, trochę prewencyjnie pokazywać tym, którzy mają tego typu mordercze i głupie pomysły: uważajcie, policja jest - tłumaczył gość TVN24.

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Kierwiński do prezydenta: proszę nie wetować

Kierwiński zwrócił uwagę, że "państwo musi mieć narzędzia, żeby treści, szczególnie drastyczne, wzywające do nienawiści, często zlecające różnego rodzaju akty przestępcze, blokować jak najszybciej". Jak podkreślił "nie mamy tutaj dobrych regulacji prawnych" i przypomniał o wecie prezydenta do proponowanego przez koalicję rządzącą projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Miała ona umożliwić prezesom UKE i KRRiT wydawanie nakazów platformom internetowym o usunięciu nielegalnych treści dotyczących ponad 20 czynów zabronionych.

W odpowiedzi na weto Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało dwa projekty w tej sprawie. W czwartek Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. - Panie prezydencie, (…) proszę jej nie wetować (…), a przynajmniej proszę o tym bardzo poważnie pomyśleć - powiedział minister.

Szef MSWiA: musimy edukować nasze dzieciaki

Szef MSWiA pytany o to, co zrobić, aby nauczyciele i uczniowie czuli się bezpieczniej w szkołach, odpowiedział: - Edukacja, więcej służb to są te rzeczy, które powinniśmy robić.

Odniósł się również do propozycji o bramkach bezpieczeństwa w szkołach. Jak przyznał, nie da się postawić "wszędzie bramek i detektorów metali".

- My po prostu musimy edukować nasze dzieciaki, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jak zgłaszać tego typu sytuacje i sami mieć ten słuch społeczny, taką odpowiedzialność i odporność populacyjną, żeby każdą sytuację niebezpieczną zgłaszać - przekonywał.

Jak dodał, "swoje rzeczy muszą zrobić" służby. - To są te i zwiększone patrole, i większa przejrzystość, jeśli tak można powiedzieć, w sensie przeglądania tego, co dzieje się w internecie. To jest robione przez policję, ale planujemy tutaj jeszcze zintensyfikowanie tych działań - zapowiedział.

Przekonywał też, "żeby nie wpadać w spiralę paniki". - Sytuacja jest bardzo poważna, jest trudna, ale też nie twórzmy takiego wrażenia dziś, że nagle polskie szkoły z dnia na dzień stały się mniej bezpieczne. Nie, bo ta kadra, która tam pracuje, nauczyciele, to są ludzie przygotowani, co widać po reakcjach w tych trzech bardzo drastycznych sytuacjach - powiedział Kierwiński.

Szef MSWiA przestrzega przed "wczesnym ferowaniem wyroków"

Kierwiński potwierdził w TVN24, że 15-letni napastnik ze szkoły pod Wyszkowem "filmował" zdarzenie. Wcześniej pojawiły się informacje o tym, że miał na sobie kask z kamerką. - Widać, że to było coś, czym chciał się podzielić, pochwalić, chyba nie czuł grozy tej sytuacji - dodał. Minister przestrzegł też przed zbyt "wczesnym ferowaniem wyroków".

Monika Olejnik pytała gościa TVN24 o to, czy ostatnie akty przemocy w szkołach mogą być ze sobą połączone. - Na dziś, na tę chwilę policja pracuje nad tym, żeby znaleźć te linki. Te linki, przynajmniej na dziś, na tę chwilę nie są oczywiste i wydaje się, że ich nie było - powiedział i podkreślił, że policja wciąż musi wykonać "ciężką robotę", w tym przejrzenie telefonów i komputerów.

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