Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kropka nad i

Szef MSWiA apeluje po atakach w szkołach: nie bądźmy obojętni

|
Kropka nad i - Marcin Kierwiński
Kierwiński apeluje do rodziców i uczniów: nie bądźmy obojętni
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Jeżeli macie tego typu informacje, jeżeli coś wydaje się wam niepokojące, zgłaszajcie to na policję - apelował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński w "Kropce nad i" w TVN24. Wskazał na "modelowy" przykład reakcji w Sierpcu, gdzie udało się udaremnić atak w szkole.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim 15-latek, były uczeń placówki, zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby. 37-letnia woźna mimo podjętej reanimacji zmarła. Dzień wcześniej 19-latek zaatakował dziewięć osób w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Policja udaremniła też atak w szkole w Sierpcu. 

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński powiedział w "Kropce nad i" w TVN24, że to "bardzo tragiczny dzień". W przypadku zdarzenia w Sierpcu 17-latka udało się zatrzymać po tym, jak nauczyciele bardzo szybko zgłosili jego niepokojące słowa o planowaniu czegoś "niebezpiecznego". 

- I tak to musi działać - podkreślił Kierwiński. Następnie zwrócił się do uczniów i rodziców z apelem: - Jeżeli macie tego typu informacje, jeżeli coś wydaje się wam niepokojącego, zgłaszajcie to na policję. Policja zawsze będzie reagować. W Sierpcu to zadziałało modelowo. Musi tak działać w każdej miejscowości w Polsce - mówił.

- Nie bądźmy obojętni. Czasami lepiej w tych sprawach wykazać się pewną nadwrażliwością i zgłosić zbyt dużo, niż przeoczyć coś, co wydaje nam się błahe, a jednak jest poważnym sygnałem, że może dojść do jakiegoś nieszczęścia - dodał.

Patrole policji we wszystkich szkołach

Mówił też o planowanych patrolach policji w szkołach, które polecił premier Donald Tusk w trakcie pilnego posiedzenia z ministrami. Szef MSWiA potwierdził, że będzie to dotyczyć wszystkich szkół. Jak przekazał, komendant główny policji wydał już polecenia do komend wojewódzkich i powiatowych, aby "w każdej szkole codziennie pojawiali się policjanci albo umundurowani, bądź po cywilnemu (…), żeby wchodzili do szkoły, żeby to nie były tylko patrole naokoło szkół".

- Żeby jasno pokazać, że są wzmożone środki bezpieczeństwa, że policja nad tym czuwa, żeby też, trochę prewencyjnie pokazywać tym, którzy mają tego typu mordercze i głupie pomysły: uważajcie, policja jest - tłumaczył gość TVN24.

Kierwiński do prezydenta: proszę nie wetować

Kierwiński zwrócił uwagę, że "państwo musi mieć narzędzia, żeby treści, szczególnie drastyczne, wzywające do nienawiści, często zlecające różnego rodzaju akty przestępcze, blokować jak najszybciej". Jak podkreślił "nie mamy tutaj dobrych regulacji prawnych" i przypomniał o wecie prezydenta do proponowanego przez koalicję rządzącą projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Miała ona umożliwić prezesom UKE i KRRiT wydawanie nakazów platformom internetowym o usunięciu nielegalnych treści dotyczących ponad 20 czynów zabronionych.

W odpowiedzi na weto Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało dwa projekty w tej sprawie. W czwartek Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. - Panie prezydencie, (…) proszę jej nie wetować (…), a przynajmniej proszę o tym bardzo poważnie pomyśleć - powiedział minister. 

Szef MSWiA: musimy edukować nasze dzieciaki 

Szef MSWiA pytany o to, co zrobić, aby nauczyciele i uczniowie czuli się bezpieczniej w szkołach, odpowiedział: - Edukacja, więcej służb to są te rzeczy, które powinniśmy robić.

Odniósł się również do propozycji o bramkach bezpieczeństwa w szkołach. Jak przyznał, nie da się postawić "wszędzie bramek i detektorów metali". 

- My po prostu musimy edukować nasze dzieciaki, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jak zgłaszać tego typu sytuacje i sami mieć ten słuch społeczny, taką odpowiedzialność i odporność populacyjną, żeby każdą sytuację niebezpieczną zgłaszać - przekonywał. 

Jak dodał, "swoje rzeczy muszą zrobić" służby. - To są te i zwiększone patrole, i większa przejrzystość, jeśli tak można powiedzieć, w sensie przeglądania tego, co dzieje się w internecie. To jest robione przez policję, ale planujemy tutaj jeszcze zintensyfikowanie tych działań - zapowiedział. 

Przekonywał też, "żeby nie wpadać w spiralę paniki". - Sytuacja jest bardzo poważna, jest trudna, ale też nie twórzmy takiego wrażenia dziś, że nagle polskie szkoły z dnia na dzień stały się mniej bezpieczne. Nie, bo ta kadra, która tam pracuje, nauczyciele, to są ludzie przygotowani, co widać po reakcjach w tych trzech bardzo drastycznych sytuacjach - powiedział Kierwiński. 

Szef MSWiA przestrzega przed "wczesnym ferowaniem wyroków"

Kierwiński potwierdził w TVN24, że 15-letni napastnik ze szkoły pod Wyszkowem "filmował" zdarzenie. Wcześniej pojawiły się informacje o tym, że miał na sobie kask z kamerką. - Widać, że to było coś, czym chciał się podzielić, pochwalić, chyba nie czuł grozy tej sytuacji - dodał. Minister przestrzegł też przed zbyt "wczesnym ferowaniem wyroków". 

Monika Olejnik pytała gościa TVN24 o to, czy ostatnie akty przemocy w szkołach mogą być ze sobą połączone. - Na dziś, na tę chwilę policja pracuje nad tym, żeby znaleźć te linki. Te linki, przynajmniej na dziś, na tę chwilę nie są oczywiste i wydaje się, że ich nie było - powiedział i podkreślił, że policja wciąż musi wykonać "ciężką robotę", w tym przejrzenie telefonów i komputerów. 

OGLĄDAJ: Marcin Kierwiński o atakach w szkołach: nie ma powodów, aby przesądzić, że był to challenge
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Marcin KierwińskiMSWiA
Czytaj także:
imageTitle
Ponad 500 dni gehenny. Wraca gwiazda Premier League
EUROSPORT
Uczestnicy protestu
Noc na materacu, do picia sok i woda. Protest głodowy w sanockim szpitalu
Rzeszów
pap_20260601_13C
Nowe przepisy dotyczące alkoholu. Sejm zdecydował
Polska
Mieszkańcy hrabstwa Okaloosa napełniają worki z piaskiem przed uderzeniem huraganu Isaias
Isaias nadciąga. Wprowadzają stan wyjątkowy
METEO
osiedle bloki blok mieszkania mieszkanie shutterstock_2019476741_S
Nowe zasady dla najmu krótkoterminowego. Sejm uchwalił nowelizację
BIZNES
Francuskie służby zawiadomiły Polskę o niepokojącej rozmowie (zdjęcie ilustracyjne)
Opisywał sztucznej inteligencji metody okaleczania i zabijania. Francja zawiadomiła Polskę
WARSZAWA
Mieszkańcy przed szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach
Będzie narada z dyrektorami szkół. Kuratorka poprosi ich o "trzy konkretne rzeczy"
Fakty po Faktach
Mężczyzna rozmawiał w sieci z nastolatkami i składał im propozycje (zdj. ilustracyjne)
Blokowanie nielegalnych treści w internecie. Sejm uchwalił ustawę
BIZNES
Myśliwy (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na polowaniu, nie żyje myśliwy z Włoch
Kielce
imageTitle
Piątek przypomniał o sobie w Katarze
EUROSPORT
Donald Trump
Po fali spekulacji Trump zabiera głos. "Nie zaatakujemy"
BIZNES
Tysiące Węgrów przed parlamentem. Protesty po zamknięciu gazety
Zamknięcie tego dziennika wywołało protesty. Teraz powraca
Świat
Doprowadzenie do prokuratury nożownika z Ostrołęki
Zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. Dziewięć zarzutów dla 19-latka
WARSZAWA
policja norwegia
Potężna awaria sparaliżowała kraj. Uruchomiono procedury kryzysowe
BIZNES
Silny wiatr w nocy
Ostrzeżenia IMGW dla siedmiu województw
METEO
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Ostrzeżenie dla wschodniej Polski odwołane
Polska
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
O tyle spadły ceny paliw w Polsce w ostatnich dniach. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Winda spadła z trzeciego piętra. W środku byli koszykarze
EUROSPORT
Deszcz meteorów
Szczyt roju Drakonidów. Kiedy warto spojrzeć w niebo
METEO
Zatrzymanie 17-latka w Sierpcu
Planował "zrobić coś złego w szkole". Zarzut i wniosek o aresztowanie 17-latka
Sierpc
Dom runął, w gruzach strażacy znaleźli ciało mężczyzny
Dom runął, w gruzach ciało mężczyzny
Lublin
Policjant postrzelony w bramie
Zastrzelił nieumundurowanego kolegę. Jest akt oskarżenia dla policjanta
WARSZAWA
imageTitle
Jechał na mecz, miał poznać zespół. Tragiczna śmierć 20-latka
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek pod Stargardem. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia
Jechali "270 kilometrów na godzinę". Wypadek, nagranie w telefonie i zarzuty dla kierowcy oraz pasażera
Szczecin
ChatGPT smartfon
Rola w filmie zmieniła jego podejście do AI. "Trochę się przestraszyłem"
BIZNES
Nóż (zdjęcie ilustracyjne)
Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkami ataku?
Polska
Karambol na I-95, Karolina Południowa
Karambol w gęstej mgle doprowadził do zaręczyn
METEO
Marta Nieradkiewicz
"Ogromny szok". Marta Nieradkiewicz opowiedziała o diagnozie
Zdrowie
Łukasz Mejza
Mejza wywołał awanturę. Przerwano obrady
Polska
Dron kamikadze FPV
Atak na rosyjskie centrum danych. Yandex informuje o skutkach
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica