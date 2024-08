Zeskoczył z bryczki w czasie weselnego pochodu, koń kopnął go w głowę. 14-latek w ciężkim stanie

14-latek został ranny podczas weselnego pochodu w miejscowości Stare Bystre (województwo małopolskie). Chłopiec wyszedł z bryczki w czasie jazdy, został potrącony i kopnięty w głowę przez konia. W ciężkim stanie trafił do szpitala.

Aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przekazał, że do wypadku doszło w sobotę po godzinie 16.

Kolumna jechała z kościoła ze ślubu na wesele. Było to w miejscowości Stare Bystre w powiecie nowotarskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że czternastoletni chłopak, mieszkaniec tego powiatu, zszedł z bryczki, po czym chciał do niej wrócić, przebiegając pomiędzy końmi. Jeden z koni spłoszył się i uderzył go kopytem, prawdopodobnie w głowę - relacjonował policjant.