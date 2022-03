"Dosłownie wbił się w dostawczaka". Zapłaci wysoki mandat

czytaj dalej

Nie możemy z góry zgadzać się na to, że Ukraina będzie okupowana - mówił prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński na zjeździe OdNowy RP. Ocenił też, że przed Polską niełatwy okres. - Tylko rzeczywiście zjednoczeni możemy przez trudne czasy przejść zwycięsko i uzyskać to wszystko, co jest potrzebne, by Polska była bezpieczna - powiedział. Kaczyński w swoim wystąpieniu odniósł się również do spraw wewnątrzkrajowych.