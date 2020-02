Kanadyjczycy znaleźli srebro i miedź w Polsce. "Wartość tego, co się tam znajduje, to 60 miliardów dolarów"

W województwie lubuskim odkryto nowe złoża miedzi i srebra. Znaleźli je Kanadyjczycy, ale swoje plany wobec złóż mają też Polacy. - Wartość tego, co się tam znajduje, to 60 miliardów dolarów – szacuje profesor Stanisław Speczik. Materiał Łukasza Wieczorka z magazynu "Polska i Świat".

- Wartość tego, co się tam pod ziemią znajduje, to 60 miliardów dolarów – szacuje profesor Stanisław Speczik. To byłby ponad miliard złotych rocznie więcej w budżecie i 8600 miejsc pracy na dziesiątki lat. – W 2024-25 (roku - red.) ruszamy z budową kopalni – dodaje profesor.