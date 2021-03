Sąd decyduje o areszcie dla Sławomira Nowaka. Wcześniej inny sąd miał zastrzeżenia do śledztwa

Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecyduje dziś, czy były minister transportu Sławomir Nowak pozostanie za murami aresztu, czy też wyjdzie na wolność. Jak wynika z informacji tvn24.pl, Sąd Okręgowy w Warszawie, decydując wcześniej o przedłużeniu aresztowania Nowaka, skrytykował prowadzącego sprawę prokuratora, zarzucając mu m.in., że nie wykorzystał w należyty sposób czasu śledztwa.

Nowak przebywa w areszcie na warszawskiej Białołęce od lipca ubiegłego roku, gdy o świcie w jego trójmiejskim domu zatrzymali go funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przez kolejne sześć miesięcy był kompletnie odcięty od świata zewnętrznego - nawet zgodę na telefoniczną rozmowę z dziećmi otrzymał dopiero w styczniu tego roku.

Krytyka prokuratury

Posiedzenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na którym ma zapaść decyzja w sprawie aresztu dla byłego wpływowego polityka Platformy Obywatelskiej, zaplanowane jest na godzinę 12.30. Jednak przedłużenie aresztu - mimo ciążących na Nowaku poważnych zarzutów, za które maksymalna kara sięga nawet 15 lat więzienia - nie jest oczywiste.

Redakcja tvn24.pl poznała uzasadnienie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie sprzed kilku tygodni, który decydował o przedłużeniu aresztu Sławomirowi Nowakowi. To właśnie to postanowienie zaskarżyła obrona Nowaka i dziś będzie się nim zajmował sąd apelacyjny.

Choć sąd okręgowy wówczas zgodził się z wnioskiem prokuratury to zarazem poddał krytyce sposób prowadzenia śledztwa.

Sąd przyznał rację obrońcy podejrzanego, który zwrócił uwagę, że prokurator nie wykorzystał należycie czasu śledztwa. Sąd stwierdził, że prokurator nie nadał odpowiedniego priorytetu czynnościom, które miały być wykonane w czasie, gdy Nowak siedzi w areszcie.

Powtarzanie argumentów

Dodatkowo sąd wytknął prowadzącemu postępowanie prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Warszawie Janowi Drelewskiemu, że w kolejnych wnioskach o przedłużenie powtarza swoje wcześniejsze argumenty.

Sąd zaznaczył, że dowody, które chce przeprowadzić prokurator, to w znacznej części te same dowody, które planował przeprowadzić trzy miesiące wcześniej. Sąd ocenił, że organizacja śledztwa nie jest wystarczająco staranna, by na czas i sprawnie gromadzić niezbędne dowody.

Sąd zasugerował, że prokurator wraz z agentami CBA powinien skupić się na przesłuchiwaniu świadków. Ocenił też, że przy decyzji o przedłużaniu aresztu nie weźmie pod uwagę argumentów, że w licznych przeszukaniach zgromadzono wiele dokumentów i twardych dysków, których analiza zajmuje dużo czasu. Gdyż nawet gdyby Sławomir Nowak odzyskał wolność, to nie będzie miał wpływu na posiadane przez CBA i prokuratora dokumenty.

Mimo tych zastrzeżeń sąd zdecydował się wtedy przedłużyć areszt tymczasowy z uwagi na obawę matactwa ze strony Nowaka, a także zagrożenia wysoką karą - do 15 lat więzienia.

Sławomir Nowak odpowiada na pytania reporterki "Faktów" TVN

Prezesi płacili za swoje posady?

- Są efekty tych uwag sądu. Agenci CBA przesłuchują mniej ważne osoby, a VIP-ów ze spółek Skarbu Państwa i polityki, czyli tych ważniejszych słucha osobiście prokurator - mówi tvn24.pl osoba znająca przebieg śledztwa.

Chodzi o wątek śledztwa dotyczący członków zarządów spółek takich jak Orlen, PKP S.A, którzy - według prokuratury - mieli opłacać się Sławomirowi Nowakowi w zamian za swoje awanse. Już wcześniej informowaliśmy, że śledczy twierdzą, że np. były prezes Orlen Dariusz Jacek K. w latach 2008 do 2015 płacił Nowakowi 3,5 tysiąca złotych miesięcznie.

Obrońca byłego ministra transportu mecenas Joanna Broniszewska od początku przekazywała, że jej klient nie przyznaje się do winy. Również zatrzymani (we wrześniu ubiegłego roku) menadżerowie spółek Skarbu Państwa nie przyznali się do stawianych im zarzutów.

- Również podczas kolejnych przesłuchań i konfrontacji nie przyznają się. W tym wątku prokurator ma pewien problem, gdyż nie jest w stanie znaleźć obiektywnych dowodów, np. regularnych przelewów bądź wypłat z bankomatu - mówi nam jeden ze śledczych.

Współpraca z prokuraturą

Nowak nie przyznaje się również do zarzutu, by miał jakikolwiek związek z 4 milionami złotych w gotówce, które agenci CBA znaleźli w mieszkaniu należącym do jego znajomego Jacka P.

Ten wieloletni przyjaciel polityka, z zawodu biegły księgowy, zdecydował się na współpracę z CBA i prokuraturą. Tymczasem noc przed zatrzymaniem spędzali razem - nad butelką wina, niemal do trzeciej nad ranem. Trzy godziny później obudzili ich agenci CBA. Później obaj, zarówno Nowak jak i Jacek P., usłyszeli zarzuty w tej sprawie.

Jak już informowaliśmy, Jacek P. składa wyjaśnienia, licząc na korzyści płynące z artykułu 60 Kodeksu karnego, czyli nadzwyczajne złagodzenie kary za wyjawienie szczegółów sprawy nie znanych dotąd śledczym. Dzięki tej postawie prokurator już kilka miesięcy temu uchylił mu areszt, do którego trafił w tym samym czasie co Sławomir Nowak, czyli w lipcu ubiegłego roku. Wtedy również zatrzymano byłego dowódcę GROM, a następnie wiceprezesa PGNiG - pułkownika Dariusza Z. On także wyszedł już na wolność.

Dowody z Ukrainy

Podstawę do zatrzymania Sławomira Nowaka stanowiły materiały, które nadesłała polskiej prokuraturze ukraińska służba antykorupcyjna. Wynikało z nich, że Nowak jako dyrektor Ukrawtodor w latach 2016 do 2019 (odpowiednika polskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) miał czynić korupcyjne propozycje przedsiębiorcom.

Szczegóły tych dowodów ujawniliśmy ma łamach tvn24.pl. Do dziś na Ukrainie nikt w tej sprawie nie trafił do aresztu tymczasowego. Na podstawie tak pozyskanych materiałów prokurator Drelewski postawił Nowakowi zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała na celu przestępstwa korupcyjne.

- To ustawka. Doskonale o tym wiecie - mówił do dziennikarzy sam Nowak, gdy w lipcu ubiegłego roku był prowadzony do sądu, który następnie zdecydował o jego pierwszym aresztowaniu.

Autor:Robert Zieliński