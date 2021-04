Matczak: nie mam problemu z tym orzeczeniem, bo to nie jest orzeczenie

To, że ktoś wydaje decyzję, która jest jedyną możliwą, nie znaczy, że został poprawnie wyświęcony na sędziego - powiedział w TVN24 profesor Marcin Matczak, który odniósł się do orzeczenia nieuznawanej przez Sąd Najwyższy i TSUE Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Igora Tulei. Wyraził przypuszczenie, że "coś tam się dzieje w Izbie Dyscyplinarnej". - Tam się zaczynają bardzo duże kłótnie - ocenił.

Nieuznawana przez Sąd Najwyższy i TSUE Izba Dyscyplinarna SN nie wyraziła w czwartek zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury warszawskiego sędziego Igora Tuleyi w celu postawienia mu zarzutów dotyczących ujawnienia tajemnicy ze śledztwa. Orzeczenie to jest nieprawomocne.

Do tej decyzji odniósł się w TVN24 profesor nauk społecznych Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jak mówił, "nie ma problemu z tym orzeczeniem, bo to nie jest orzeczenie". - Cieszę się, że pan sędzia Tuleya nie został zaatakowany przez swoje własne państwo, że nadal jest wolnym człowiekiem, bo gdyby to się zdarzyło, to byłoby największe świadectwo naszego upadku - stwierdził.

Odnosząc się do tego, co wydarzyło się w czwartek w Izbie Dyscyplinarnej, Matczak przywołał przykład z filmu "Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy. - To, że ktoś mówi ładne i mądre kazania nie znaczy, że został poprawnie wyświęcony na księdza. To samo dotyczy Izby Dyscyplinarnej. To, że ktoś wydaje decyzję, która jest jedyną możliwą i dzięki temu jest ona dobra, nie znaczy, że został poprawnie wyświęcony na sędziego - kontynuował.