Kamiński o "głupim błędzie prokuratury"

Jestem wściekły, kiedy widzę Romanowskiego, który chodzi po korytarzach Sejmu i grozi premierowi. Prokuratura postawiła zarzuty i doprowadziła do tego, że sąd nie jest w stanie ich rozpatrzeć, bo zawalono drobną sprawę, którą można było rozwiązać jednym faksem bądź telefonem - stwierdził w "Faktach po Faktach" wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL, Trzecia Droga). Gabriela Morawska-Stanecka, senatorka Koalicji Obywatelskiej, uważa, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar postępuje sprawiedliwie. Wierzy, że "doprowadzi on do skazania wszystkich, którzy brali udział w przestępstwie przy Funduszu Sprawiedliwości".

Kwestia immunitetu Marcina Romanowskiego jako zastępcy członka Zgromadzenia Parlamentarnego RE pojawiła się w mediach po tym, gdy Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie zgodził się na jego aresztowanie, o co wnioskowała prokuratura. Jak przekazywały strony, powodem decyzji sądu było uznanie, że posiada on immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

12 lipca Sejm uchylił posłowi PiS immunitet i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie, o co wnioskowała Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości. 15 lipca były wiceminister sprawiedliwości został zatrzymany. Prokuratura Krajowa poinformowała wówczas, że polityk usłyszał 11 zarzutów, w tym działania w grupie przestępczej i wnioskowała do sądu o aresztowanie go na trzy miesiące.

Marcin Romanowski w Sejmie PAP/Tomasz Gzell

"Poseł Romanowski powinien zrzec się sam immunitetu"

- W mojej ocenie prokuratura dopełniła tutaj wszelkich obowiązków, jeżeli chodzi o kwestie immunitetowe. Ja nie mam informacji jak wyglądała korespondencja z Radą Europy, ale jest jedna rzecz i to być może właśnie poseł Romanowski to stosuje - mówiła senatorka KO Gabriela Morawska-Stanecka.

- Jako, że jestem adwokatem to jednak ze środowiskiem przestępczym miałam trochę do czynienia w mojej pracy zawodowej przez wiele, wiele lat. I takie zachowanie mi przypomina taką starą maksymę, którą w tych środowiskach się mówi: jeżeli ci mówią, że jesteś winny to wypieraj się i próbuj odwrócić kota ogonem, a jak cię złapią za rękę to mów "to nie moja ręka" - dodała.

W jej ocenie "tak naprawdę poseł Romanowski powinien zrzec się sam immunitetu". - On się za tym immunitetem chronił najpierw sejmowym, teraz chroni się za jednak wątpliwym w mojej ocenie immunitetem związanym z Radą Europy - stwierdziła. Zwróciła uwagę, że on nawet nie jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego, ale zastępcą członka i tylko raz uczestniczył w jego posiedzeniu.

Podkreśliła, że ten immunitet "ma bardzo ograniczony zasięg i chroni w określonych konkretnych sytuacjach".

Morawska-Stanecka powiedziała, że w jej ocenie minister sprawiedliwości Adam Bodnar postępuje sprawiedliwie i "doprowadzi do skazania wszystkich, którzy brali udział w przestępstwie przy Funduszu Sprawiedliwości".

Kamiński: jak bardzo wielu naszych wyborców, jestem wściekły

Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował w piątek, że zdaniem ministra Radosława Sikorskiego polskie przedstawicielstwo przy Radzie Europy poinformowało zbyt późno o możliwych decyzjach władz Rady Europy ws. immunitetu Marcina Romanowskiego. - Pan minister podjął decyzję o przyspieszeniu powrotu do Polski pana ambasadora, a także drugiej osoby w ambasadzie, jego zastępcy pani Magdaleny Marcinkowskiej - powiedział.

Jak zwraca uwagę "Gazeta Wyborcza" Marcinkowska "nie jest w tej układance przypadkową osobą" - w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego za czasów PiS była bliską współpracowniczką ministra Piotra Glińskiego, a po odejściu z MKiDN dostała stanowisko w strukturach UNESCO, by w końcu trafić na placówkę do Strasburga.

Romanowskiemu pomogła osobą związana z PiS? Miała natychmiast zaalarmować Strasburg o immunitecie Maciej Knapik/Fakty TVN

- Czy słusznie ma wrócić, to jasne. Ja mam tylko pytanie, dlaczego wróci w połowie roku, bo wybory wygraliśmy rok temu, a w połowie roku pani z ambasady wraca dopiero wtedy, kiedy się okazało, że aktywnie działała przeciwko własnemu rządowi. Niestety na skutek błędów tego rządu - skomentował wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL, Trzecia Droga).

- Jak bardzo wielu naszych wyborców, jestem wściekły, kiedy widzę Romanowskiego, który chodzi po korytarzach polskiego Sejmu na wolności i grozi polskiemu premierowi - powiedział. Jak mówił, "człowiek, na którym ciążą tak poważne zarzuty, które prokuratura postawiła i doprowadziła do tego, że sąd nawet nie jest w stanie tych zarzutów bardzo poważnych rozpatrzeć, bo zawalono małą drobną sprawę, którą można było rozwiązać jednym faksem lub jednym telefonem".

- My mieliśmy być świetnie przygotowani do rozwalania PiS-u i mieliśmy wyczyścić PiS, a okazuje się, że jesteśmy źle przygotowani, a przez to, że mamy kadry niewyczyszczone, to nasze błędy są rozdymane do niebotycznych rozmiarów - ocenił.

Jak mówił, "przez głupi błąd prokuratury zamiast dyskutować o tym, jak Kaczyński z Morawieckim i z Dudą mogli dopuścić do tego, że ofiary przestępstw w Polsce były okradane przez tę ekipę", trwają "przepychanki" z Romanowskim.

- My mówimy o ludziach, którzy powinni siedzieć dlatego, że pieniądze, które miały być dane najsłabszym, miały być dane tym, którzy potrzebują pomocy, bo zostali dramatycznie potraktowani przez bandytów, te pieniądze były tym ludziom kradzione i dawane na różne polityczne imprezy. To jest bardzo, bardzo poważna sprawa. I tych ludzi trzeba rozliczyć - oświadczył Kamiński.

Autorka/Autor:momo//mrz

Źródło: TVN24