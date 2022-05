Zbigniew Ziobro o kompromisie w sprawie projektu o Sądzie Najwyższym: przedstawiciel premiera prezentuje "nieprzejednaną postawę"

Ziobro o "nieprzejednanej postawie" przedstawiciela premiera

Ziobro, pytany o zapowiedź, że jeśli Solidarna Polska nie porze prezydenckiego projektu, PiS tak czy inaczej podda go pod głosowanie, powiedział, że jego ugrupowanie "wykazuje daleko idącą gotowość do zawarcia kompromisu z PiS". - To, co nas zastanawia, to gotowość do szukania kompromisu ze strony przedstawicieli prezydenta - dodał. Wyraził przekonanie, że "to porozumienie jest całkiem bliskie".