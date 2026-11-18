Polska Immunitety Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Jest decyzja Kamila Grenczyn |

Święczkowski i Sochański z uchylonymi immunitetami. Relacja Eweliny Kwiatkowskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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W środę na stronie Trybunału Konstytucyjnego opublikowano komunikat, w którym poinformowano o wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

Jest zgoda na uchylenie immunitetu Święczkowskiemu między innymi "za czyny polegające na nadużyciu uprawnień i uporczywe naruszanie praw pracowników poprzez wielokrotne delegowania dziewięciu prokuratorów", kiedy pełnił funkcję prokuratora krajowego i pierwszego zastępcy prokuratora generalnego.

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Immunitet Bogdana Święczkowskiego

Kolejne czyny - jak czytamy - polegają na nadużyciu uprawnień przy prowadzeniu prokuratorskiej kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych i zapoznanie się oraz ujawnienie innym tajemnicy obrończej i zawodowo-adwokackiej. Do tego również miało dojść, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego i pierwszego zastępcy prokuratora generalnego.

Zgoda Zgromadzenia Ogólnego na uchylenie immunitetu Święczkowskiemu dotyczy również niedopełnienia obowiązków w związku ze sprawowaniem przez niego funkcji prezesa TK. Jak wskazano, doszło do tego "poprzez niedopuszczanie prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania oraz uporczywego naruszania praw pracowniczych".

Bogdan Święczkowski Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Nowak

Kolejny czyn, który wymieniono w komunikacie, to naruszeniu nietykalności cielesnej innego sędziego. Chodzi o sędziego TK Macieja Berka, którego prezes TK - jak opowiadał 10 października w "Kropce nad i" w TVN24 Berek - miał "wypchnąć", gdy ten próbował wejść do korytarza sędziowskiego w siedzibie instytucji.

"Zgromadzenie nie wyraziło natomiast zgody na złożony w tych sprawach wniosek o pozbawienie wolności sędziego przez zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie" - poinformowano. Dodano też, że Zgromadzenie Ogólne "z urzędu zawiesiło sędziego Bogdana Święczkowskiego w wykonywaniu czynności służbowych oraz obniżyło jego wynagrodzenie o 50 procent".

Ponadto poinformowano o odmowie przyjęcia dwóch wniosków prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu "z uwagi na braki formalne".

Święczkowski: w żadnym wypadku nie jestem zawieszony

W rozmowie z Polsat News przed budynkiem TK Święczkowski stwierdził, że "nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały, więc w żadnym wypadku nie jest zawieszony". Odnosząc się do braku zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt, podkreślił, że cieszy się z "otrzeźwienia ludzi, którzy uzurpują sobie bycie sędziami Trybunału Konstytucyjnego".

Święczkowski ocenił, że sędziowie nie przekroczyli "granicy przestępstwa klasycznie kryminalnego" i dodał, że ewentualna zgoda na zatrzymanie i tymczasowy areszt byłaby niewiążąca. Zauważył przy tym, że sędziowie powołali się w komunikacie na ustawę o ustroju sądów powszechnych. - Więc zapewne będzie mi przysługiwało jakieś prawo zażalenia na tę bezprawną decyzję gremium - dodał.

Podkreślił też, że nie wie, o co "próbuje go oskarżyć prokuratura". Dopytany, czy odpowie na ewentualne wezwanie prokuratury, Święczkowski odparł: - Raczej nie sądzę, ale to będzie zależało od moich pełnomocników.

- Jeżeli nie mam uchylonego immunitetu, nie ma zgody na moje ściganie, to jak mogę iść do prokuratury, gdyż sam sobie bym zaprzeczył - stwierdził. Zapowiedział, że "nie będzie się stawiał na żadne wezwanie" i przekonywał, że legalni sędziowie TK "będą działać przez jakiś czas na uchodźstwie".

Immunitet Bartłomieja Sochańskiego

W przypadku Bartłomieja Sochańskiego zgoda na jego pociągnięcie do odpowiedzialności karnej dotyczy "niedopełnienia obowiązków w związku ze sprawowaniem funkcji wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego poprzez niedopuszczanie prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania oraz uporczywego naruszania praw pracowniczych".

Przekazano również, że Zgromadzenie Ogólne z urzędu zawiesiło Sochańskiego w wykonywaniu czynności służbowych oraz obniżyło jego wynagrodzenie o 25 procent.

Waldemar Żurek: prokuratura może teraz stawiać zarzuty

"Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Prokuratura może teraz stawiać zarzuty. Nikt nie stoi ponad prawem" - skomentował komunikat na X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Prokuratura może teraz stawiać zarzuty. Nikt nie stoi ponad prawem.https://t.co/trIEqa8Mh1 — Waldemar Żurek (@w_zurek) November 18, 2026 Rozwiń

Żurek w rozmowie z PAP zapewnił, że szanuje decyzję legalnych sędziów i trybunałów. "Zobaczymy, czy pan Święczkowski będzie współpracował z prokuraturą i czy będzie konieczne ponowne złożenie wniosków o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie" - przekazał.