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RELACJA

Ślubowanie Macieja Berka "bardzo poważnym krokiem". "Spełnia warunki"

|
Maciej Berek
Safjan o "ważnym dniu dla Trybunału Konstytucyjnego". "To jest realizacja tego alternatywnego planu"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. - Zrobiono bardzo poważny krok ku możliwości doprowadzenia do działania Trybunału Konstytucyjnego - ocenił w TVN24 były prezes TK profesor Andrzej Zoll. Relacja na żywo w tvn24.pl.

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W środę o godzinie 9 w Sejmie odbyła się ceremonia złożenia ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka.

Uroczystość poprzedziło opublikowanie we wtorek przez Komisję Wenecką opinii, w której stwierdzono, że należy zagwarantować, aby "prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej".

Komisja wskazała też, że jeśli prezydent "odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, uniemożliwiając w ten sposób ukończenie zwykłej procedury składania ślubowania", możliwe jest "dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta".

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10 minut temu

Złożenie ślubowanie przez Berka komentował szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, który określił uroczystość jako "groteskę".

- To jest podsumowanie tego, jak wygląda ta koalicja. To znaczy w przeddzień wyborów zamykają się w gabinetach, udają, że ślubują przed prezydentem, a podstawą ich działania nie jest konstytucja, ustawy, polskie prawo, tylko różnego rodzaju opinie, uchwały, stanowiska - mówił.

09:13

Więcej o uroczystości ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka przeczytasz tutaj.

09:09

Wydarzenie komentował w TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll. - To są takie zmieszane emocje. Na pewno uważam, że zrobiono krok, bardzo poważny krok, ku możliwości doprowadzenia do działania Trybunału Konstytucyjnego - ocenił.

- To ślubowanie w pełni spełnia warunki ustawowe i konstytucyjne umożliwiające urzędowanie pana Berka - dodał.

09:06

W środę o godzinie 9 w Sejmie Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: TVN24, tvn24.pl
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Tagi:
Maciej BerekTrybunał Konstytucyjny
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