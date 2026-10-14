RELACJA Ślubowanie Macieja Berka "bardzo poważnym krokiem". "Spełnia warunki" Kamila Grenczyn |

Safjan o "ważnym dniu dla Trybunału Konstytucyjnego". "To jest realizacja tego alternatywnego planu" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę o godzinie 9 w Sejmie odbyła się ceremonia złożenia ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka.

Uroczystość poprzedziło opublikowanie we wtorek przez Komisję Wenecką opinii, w której stwierdzono, że należy zagwarantować, aby "prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej".

Komisja wskazała też, że jeśli prezydent "odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, uniemożliwiając w ten sposób ukończenie zwykłej procedury składania ślubowania", możliwe jest "dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta".

Wszystkie wpisy (7) Najważniejsze (0) Sortowanie: od najnowszych od najnowszych od najstarszych 6 minut temu Bogucki: smutny to dzień dla Trybunału, smutny dzień dla polskiej demokracji, ale tylko potwierdza, że od trzech lat mamy do czynienia z ludźmi, którzy zamiast konstytucji, zamiast ustaw, zamiast polskiego prawa, używają politycznego łoma 8 minut temu Bogucki: pan Berek myślę, że się bardzo źle zapisze w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego 9 minut temu Bogucki: to nie ma nic wspólnego z państwem prawa, nic wspólnego z demokracją 10 minut temu Złożenie ślubowanie przez Berka komentował szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, który określił uroczystość jako "groteskę". - To jest podsumowanie tego, jak wygląda ta koalicja. To znaczy w przeddzień wyborów zamykają się w gabinetach, udają, że ślubują przed prezydentem, a podstawą ich działania nie jest konstytucja, ustawy, polskie prawo, tylko różnego rodzaju opinie, uchwały, stanowiska - mówił. 09:13 Więcej o uroczystości ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka przeczytasz tutaj. 09:09 Wydarzenie komentował w TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll. - To są takie zmieszane emocje. Na pewno uważam, że zrobiono krok, bardzo poważny krok, ku możliwości doprowadzenia do działania Trybunału Konstytucyjnego - ocenił. - To ślubowanie w pełni spełnia warunki ustawowe i konstytucyjne umożliwiające urzędowanie pana Berka - dodał. 09:06 W środę o godzinie 9 w Sejmie Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zobacz nowe wpisy ( ) Do góry