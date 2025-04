"Kto z was lubi jeść mięso?". "Nazywam się Hanna Boczek"

Bosak: pozwólmy Sławomirowi Mentzenowi mówić samemu za siebie Źródło: TVN24

Lokalna polityczka Konfederacji w niecodzienny sposób przywitała się z osobami zebranymi na wiecu Sławomira Mentzena w Wodzisławiu Śląskim. Z mównicy zapytała, czy zebrani lubią jeść mięso, po czym sama podniosła rękę i poinformowała: Nazywam się Hanna Boczek.

Hanna Boczek znalazła się w gronie kilku osób, które przemawiały podczas wiecu Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich, zorganizowanego 29 marca w Wodzisławiu Śląskim. Na początku swojego wystąpienia powiedziała, że "zadam wam parę prostych pytań, żebyście wiedzieli, z kim mamy do czynienia", po czym pytała m.in., kto chce "niskich i prostych podatków" oraz kto jest przeciwko Zielonemu Ładowi.

Następnie stwierdziła, że zada pytanie z kategorii "osobiste". - Kto z was lubi jeść mięso? - spytała, samemu od razu podnosząc rękę do góry. W nagraniu słychać grupę zebranych mówiących "ja" w odpowiedzi. - Dobra, no to myślę, że się dogadamy. Ja nazywam się Hanna Boczek - dodała. Jak wyjaśniła, jest liderką Konfederacji w okręgu rybnickim i kieruje lokalnym sztabem Mentzena.

Poza Boczek i kandydatem Konfederacji w wyścigu prezydenckim podczas wiecu na rynku w Wodzisławiu Śląskim przemawiali również między innymi eurodeputowani Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik i Marcin Sypniewski.

Hanna Boczek - kim jest

Hanna Boczek jest przedsiębiorczynią i polityczką, prezeską okręgu rybnickiego Partii Nowa Nadzieja. "Konserwatywna obyczajowo, liberalna gospodarczo. Nie lubię wszystkiego co marksistowskie" - podaje w swoim profilu na platformie X.

W 2023 roku startowała w wyborach do Sejmu z drugiego miejsca na liście Konfederacji w okręgu 30, obejmującym Rybnik i okoliczne powiaty. Otrzymała 6 739 głosów i nie uzyskała mandatu. Rok później bez powodzenia startowała również w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego.