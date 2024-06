Sikorski o posłach "dietetykach". "Ani be, ani me, ani kukuryku, w żadnym języku"

W Parlamencie Europejskim potrzebujemy doświadczonych i wpływowych posłów - oznajmił w czasie poniedziałkowej konferencji szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Przedstawiając kandydata Koalicji Obywatelskiej w eurowyborach, Michała Szczerbę, Sikorski stwierdził, że jest on kimś, kto "zadba o interesy Warszawy, Polski, naszego regionu".

Radosław Sikorski mówił o tym, że wybory do Parlamentu Europejskiego (PE), które odbędą się już 9 czerwca, są bardzo ważne, ponieważ zdecydują o składzie Parlamentu Europejskiego, który podejmuje "prawdziwe decyzje" i gdzie toczy się "prawdziwa polityka". W Brukseli są potrzebni doświadczeni i wpływowi członkowie PE - ocenił minister spraw zagranicznych.

- Tymczasem mamy zjawisko posłów "dietetyków", co w kraju szczują na Unię Europejską, "ani be ani me ani kukuryku, w żadnym języku", ale diety w znienawidzonym "ojro" (ironicznie o euro) chętnie biorą - ironizował Sikorski.