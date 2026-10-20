Wykonanie kary przed całą Polską? Pomysł na "chamstwo" posłów

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W sejmowych kuluarach dyskusja nad skutecznością komisji etyki poselskiej trwa od początku kadencji. Dotąd nie udało się znaleźć większości, która przeforsowałaby bardziej skuteczne narzędzia do piętnowania niewłaściwego zachowania polityków. Kolejną próbę podejmą we wtorek posłanki koalicji rządzącej, które na posiedzeniu komisji etyki chcą przedyskutować propozycje zmian w regulaminie Sejmu, rozszerzających katalog reakcji na to, co nie przystoi parlamentarzystom.

Jak ustalił Patryk Michalski, jeden z pomysłów zakłada, że poseł, którego zachowanie zostałoby napiętnowane przez komisję etyki, miałby obowiązek publicznych przeprosin za to, co zrobił z sejmowej mównicy na początku posiedzenia Sejmu.

To moment często transmitowany przez media, kiedy sala plenarna powinna być też wypełniona przez wszystkich posłów.