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Wykonanie kary przed całą Polską? Pomysł na "chamstwo" posłów

Patryk Michalski
Patryk Michalski
Czy posłowie chcą przestrzegania przyzwoitości?
Czy posłowie chcą przestrzegania przyzwoitości?
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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Jeśli tego nie zmienimy, coraz częściej będziemy widzieli Sejm bez etyki, chamstwo bez kary - mówi jeden z posłów. Chciałby prawdziwych konsekwencji dla parlamentarzystów kłamiących i obrażających innych. TVN24+ dotarła do propozycji takich kar. We wtorek dojdzie do dyskusji o zmianie regulaminu Sejmu w tej sprawie. Czy komisja etyki poselskiej dostanie nowe uprawnienia? Wielu parlamentarzystów wolałoby zachować obecne - te, z których się po prostu śmieje.Artykuł dostępny w subskrypcji

Oglądaj "News Michalskiego" w każdy wtorek i czwartek w TVN24+ na żywo od godz. 9.00 >>>

W sejmowych kuluarach dyskusja nad skutecznością komisji etyki poselskiej trwa od początku kadencji. Dotąd nie udało się znaleźć większości, która przeforsowałaby bardziej skuteczne narzędzia do piętnowania niewłaściwego zachowania polityków. Kolejną próbę podejmą we wtorek posłanki koalicji rządzącej, które na posiedzeniu komisji etyki chcą przedyskutować propozycje zmian w regulaminie Sejmu, rozszerzających katalog reakcji na to, co nie przystoi parlamentarzystom.

Jak ustalił Patryk Michalski, jeden z pomysłów zakłada, że poseł, którego zachowanie zostałoby napiętnowane przez komisję etyki, miałby obowiązek publicznych przeprosin za to, co zrobił z sejmowej mównicy na początku posiedzenia Sejmu.

To moment często transmitowany przez media, kiedy sala plenarna powinna być też wypełniona przez wszystkich posłów.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie nowe kary dla posłów są rozważane w Sejmie.
Jakie są argumenty zwolenników i przeciwników zaostrzenia przepisów.
Jakie kontrowersyjne przypadki zachowań posłów budzą debatę o etyce.
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Tagi:
SejmKoalicja ObywatelskaKonfederacjaNowa LewicaPrawo i SprawiedliwośćPolska 2050kulturaetykaPolskie Stronnictwo Ludowe
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